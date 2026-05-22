Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Scriitorul” Coelho! Antrenorul Universității Craiova, exuberant după event: “Am o adevărată carte în suflet! Și o voi purta mereu cu mine”. Cât mai are contract la echipă

Filipe Coelho (45 de ani) a vorbit despre călătoria uimitoare ca antrenor al Universității Craiova și a dezvăluit că numele său a stârnit mult interes la sosirea în România.
Traian Terzian
22.05.2026 | 07:30
Antrenorul Filipe Coelho (45 de ani), emoționat după ce a făcut eventul cu Universitatea Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik
Invitat la FANATIK SUPERLIGA după ce a adus eventul la Universitatea Craiova, Filipe Coelho a recunoscut că traversează cel mai frumoase clipe din viața de antrenor și a mărturisit că fost un an fantastic.

Filipe Coelho, emoționat de parcursul ca antrenor la Universitatea Craiova

Plecând de la faptul că are același nume cu marele scriitor Paulo Coelho, Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, i-a amintit că la un moment dat a promis că va scrie o carte dacă va câștiga titlul, dar tehnicianul portughez a ”fentat” cu măiestrie subiectul.

”Când am venit aici toată lumea m-a întrebat despre nume. Tot ce pot să promit e că voi munci să fac tot ce pot, până în ultima secundă când voi fi aici. Există o carte în sufletul meu și o voi purta mereu cu mine.

A fost o călătorie impresionantă cu momente foarte frumoase, chiar și cu înfrângeri pentru că fac parte din viața noastră și din job-ul nostru. Dar a fost un an minunat și asta e cel mai important.

Am mai câștigat campionatul în divizii inferioare din Portugalia, am fost la Cupa Mondială în 2022, dar acesta este vârful carierei și sunt cele mai importante trofee pe care le-am câștigat până acum. Și cred că este mai important ceea ce trăiesc acum decât înainte”, a declarat Filipe Coelho.

Coelho a vorbit despre plecare după ce a făcut eventul cu Universitatea Craiova

Tehnicianul Universității Craiova a precizat că mai are un an de contract cu noua campioană a SuperLigii, însă a glumit și a spus că ar putea să fie demis dacă nu va avea rezultate în startul sezonului viitor.

”Mai am un an, dar poate dacă începem să pierdem… Așa e în fotbal. De asta trebuie să ne bucurăm în fiecare zi, pentru că linia dintre succes și eșec e foarte fină. Mâine trebuie să o luăm de la capăt”, a afirmat Filipe Coelho, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce l-a impresionat cel mai mult pe Filipe Coelho

În interviul acordat în direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul portughez a dezvăluit faptul că cel mai emoționant moment după câștigarea titlului a fost să vadă fețele pline de fericire ale suporterilor care au așteptat ani buni acest trofeu.

”Imaginea cu jucătorii și familiile lor alături. Am văzut oamenii pe stradă, fețele și ochii lor plini de bucurie. E cea mai mare satisfacție a unui antrenor să vezi fanii fericiți, orașul. O să port mereu în sufletul meu foarte multe fețe din cele pe care le-am văzut. La final, cele mai importante lucruri în viață sunt cele pe care nu le putem cumpăra!”, a precizat Filipe Coelho.

Filipe Coelho, extaziat de performanța cu Universitatea Craiova

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
