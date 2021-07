Scrisoarea emoționantă a unui puști de nouă ani pentru Marcus Rashford, după ratarea penalty-ului din finala EURO 2020. Foto

Jucătorul lui Manchester United atât de presă, cât și de suporteri sau foști mari jucători, care i-au reproșat execuția defectuoasă. La fel s-a întâmplat și cu Jadon Sancho și Bukayo Saka, dar și cu , care a fost foarte criticat de Roy Keane pentru că a nu fost pe lista executanților la loviturile de departajare.

Fotbaliștii au fost și victimile unui atac rasist, iar premierul englez Boris Johnson a sărit în apărarea jucătorilor, care din punctul său de vedere au reprezentat cu mândrie țara-mamă și au fost la un pas să aducă trofeul continental pe insulă după 55 de ani.

Un puști îl susține necondiționat pe Marcus Rashford: „Sper că nu vei fi trist prea mult”

Copilul de nouă ani pe nume Dexter Rosier e mare fan al mijlocașului de doar 23 de ani și a ținut în mod special să îi transmită un mesaj special cu ocazia acestei mari dezamăgiri provocate de pierderea dramatică a trofeului la loviturile de departajare.

„Dragă Marcus Rashford, sper că nu vei fi trist prea mult timp pentru că ești o persoană atât de bună. Anul trecut m-ai inspirat să ajut oamenii mai puțin norocoși. Apoi, aseară, m-ai inspirat din nou să fiu mereu curajos. Sunt mândru de tine, vei fi mereu un erou. De la Dexter Rosier. În vârstă de nouă ani”, a scris micul suporter plin de compasiune.

❤️ — Samantha Rosier (@SamanthaRosier1)

Scrisoare a fost preluată ulterior și a făcut înconjurul lumii, iar internauții au comentat mesaj înduioșător al copilului: „Hei, Marcus, cred că acest tânăr vorbește pentru marea majoritate a oamenilor din această țară”, deasupra unei imagini a scrisorii trimise online de mama tânărului”.

Marcus Rashford a simțit că va rata: „Simt că am dezamăgit pe toată lumea”

Fotbalistul a ținut și el să transmită un mesaj în urma atacurilor rasiste și a tuturor comentariilor făcute în direcția sa după meciul cu Italia de pe Wembley. Ba, mai mult, jucătorul a recunoscut că nu s-a simțit pregătit să bată de la punctul cu var, deși e unul dintre cei mai buni executanți din lume.

„Mereu am avut încredere să bat penaltiuri, dar acum am simţit că ceva nu este în regulă. În timp ce mă îndreptam spre minge, am încercat să mai câştig puţin timp, dar, din păcate, rezultatul nu a fost cel pe care l-am dorit. Simt că mi-am dezamăgit coechipierii. Simt că am dezamăgit pe toată lumea”, a spus extrema lui United extrem de afectat.

„Acea lovitură de la 11 metri a fost singurul lucru la care mi s-a cerut contribuţia în finală. Pot să marchez de la 11 metri şi în somn, aşa că de ce nu pot şi acum? Gândul ăsta îl aveam în cap şi după ce am pus mingea pe punctul cu var, probabil că nu există cuvând să descriu sentimentul trăit. Tot ce pot să spun este că îmi pare rău. Mi-am dorit ca lucrurile să decurgă diferit”, a mai spus Rashford.

Gareth Southgate a luat vina asupra sa și a sărit în apărarea jucătorilor săi: „E foarte multă durere”

a gestionat perfect acest turneu final. Chiar și meciul din finala cu Italia, până în momentul fatidic al executării loviturilor de pedeapsă, când a luat niște , iar jucătorii au cedat sub presiunea uriașă a celor 55 de ani de insuccese ale englezilor.

„Bineînţeles, suntem foarte dezamăgiţi. Cred că jucătorii merită toată aprecierea şi au dat tot ce aveau mai bun. În anumite momente au jucat foarte bine, alteori nu am ţinut suficient de minge. Dar a fost o adevărată plăcere să lucrez cu ei, am ajuns mai departe decât am făcut-o în ultimii mulţi ani. E foarte multă durere în vestiar acum. Am vrut să oferit ţării încă o noapte specială, dar nu am fost capabili să facem asta”, a spus supărat selecționerul la finalul partidei.

De altfel, englezii au reușit să câștige doar două partide din nouă la loviturile de departajare în istoria participărilor la turneele finale, ultima chiar în 2019, la Mondialul din Rusia. Atunci părea că englezii au depășit acest prag psihologic în urma eliminării Columbiei la loteria penalty-urilor.