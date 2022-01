Polițistul care a ucis-o pe Raisa, scrisoare de iertare către părinții copilei: ”Voi trăi toată viața cu această grea apăsare”

La o zi după ce a fost audiat, polițistul care a călcat cu mașina de serviciu două fetițe pe o trecere de pietoni din Capitală a trimis o scrisoare părinților copilei pe care a ucis-o, Raisa.

În scrisoare, polițistul Popescu Constantin își exprimă regretele față de cele întâmplate și și-a exprimat și dorința de a trimite un ajutor de înmormântare.

Polițist: ”Aș da orice să pot să întorc timpul, orice”

Totodată, omul legii își recunoaște greșeala și a precizat că va duce pe umeri toată viața această povară.

Scrisoarea a fost făcută publică de avocatul familiei părinților, ca urmare a acordului acestora. Printre rânduri, polițistul mai subliniază că și-ar dori să nu mai fie perceput ca un criminal, ci ca un om care a comis o greșeală enormă.

”Îndurerată familie, nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinuit-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar totuși vreau să îmi cer iertare, știu că nu o voi primi, dar…

Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar în acest momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat.

Știu că nu am cum să vă cer acum să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Îmi trec multe gânduri și oricât de mult aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut.

Mă opresc aici, pentru că indiferent cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să ofer, o voi face. Sincere regrete”, a scris în scrisoare, polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa, notează

Polițistul, audiat la o săptămână după tragedie. Ce a declarat anchetatorilor

Între timp, joi, 20 ianuarie, polițistul a fost audiat. În prezența avocatului lui și a avocatului familiei Raisei, el a declarat procurorilor că nu era în misiune și că avea, într-adevăr, viteză mare.

De asemenea, a recunoscut că un coleg i-a schimbat geaca de serviciu cu una normală, pentru a fi trecut cu vederea de mulțime.

Aceste afirmații ale sale vin ca urmare a spuselor publice a anchetatorilor, potrivit cărora Popescu Constantin avea viteză atunci când a produs tragedia, era în misiune, dar nu una urgentă, dar și că avea activate doar semnalele luminoase, nu și pe cele acustice. Între timp,