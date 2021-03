Scrisoarea criminalului din Onești care anunța evenimentele dramatice: ”Sper să nu ajung să fiu acuzat de terorism”

Gheorghe Moroșan, criminalul din Onești care a ucis doi muncitori, a transmis o scrisoare prin care îi indică pe toți cei care i-au făcut rău și dă de înțeles că va comite gesturi extreme dacă nu i se rezolvă situația.

În scrisoarea sa, agresorul explică mecanismele prin care a fost lăsat fără apartamentul în care i-a ucis pe cei doi muncitori, iar în final anunță: ”Sper să nu ajung să fiu acuzat de terorism”.

Dubla crimă de luni de la Onești, acolo unde doi muncitori nevinovați au fost sechestrați și uciși într-un apartament, a fost anunțată indirect încă din urmă cu câțiva ani. Înainte de a recurge la acest gest șocant, Gheorghe Moroșan a lăsat o scrisoare prin care explică modul prin care a fost lăsat fără apartament.

Bărbatul spune că apartamentul în cauză i-a fost luat pe baza unor abuzuri. În acest sens, a redactat o listă lungă în care a enumerat numele mai mult persoane vinovate că i-au distrus viața.

Potrivit celor de la Wowbiz, mesajul acuzator al criminalului din Onești a fost scris în urmă cu 5 ani și transmis mai multor jurnaliști importanți din țară, în încercarea disperată de a fi auzit.

Ce conține scrisoarea lui Gheorghe Moroșan

Gheorghe Moroșan spune, în scrisoarea sa, că autoritățile au năvălit în casa sa pentru a face executarea silită. Acesta dezvăluie că s-a adresat mai multor personaje importante a statului pentru a-l ajuta.

Continuând procesele gestionara ANULEAZĂ PROCESELE VERBALE DE ADJUDECARE CU HOTĂRÂRILE DIN 2005 ȘI 2007. În 2007, EXECUTORUL B.

D. TRECE ÎN NEFIINȚĂ. La cererile nenumărate ale lui B. D. adresate altui HOȚ ȘI BANDIT EXECUTOR T. A. REDESCHIDE UN ALT DOSAR DE EXECUTARE CU ACELAȘI CONȚINUT CA ȘI PRIMUL DOSAR CARE A FOST ÎNTEMEIAT DE B. D. CARE A FOST ANULAT PRIN HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI ȘI PRESCRIS ÎN ACELAȘI TIMP. Ca după acesta mai deschide și un PROCES DE PARTAJ în care trece apartamentul de pe numele lui Moroșan Gheorghe lui Moroșan Aurelia fără a avea la bază un document valabil.

După aceste întâmplări, în ziua de 15 IULIE 2010, ACEST JEG AL SOCIETĂȚII AȘA NUMIT T.

A., ÎMPREUNA CU UN ALT SPECIMEN DE B. D., JURIST LA SC. CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI ÎMPREUNĂ CU TREI JANDARMI AI COMANDAMENTULUI ONEȘTI: -PLUTONIER MAJOR T. S. -SERGENT MAJOR P. I., -SERGENT MAJOR S. M. -ȘI DOI MUNCITORI CU RĂNGILE DE LA SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI S-AU DEPLASAT PENTRU A FACE EVACUARE ABUZIV NEAVÂND UN ORDIN DE EVACUARE CU O HOTĂRÂRE JUDECATOREASCĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ DEȘI FIIND LA ACEA DATA DE 15 IULIE UN PROCES PE ROL. AU APELAT LA VIOLENȚĂ, AU FOLOSIT ARMELE DIN DOTARE INCLUSIV CĂTUȘELE, AU FURAT TOATE BUNURILE MOBILE DIN LOCUINȚĂ INCLUSIV: BANI, BIJUTERII, ACTE ORIGINALE DE PROPRIETATE, ACTE DE IDENTITATE, TOATE ACESTE AU FOST SUSTRASE NOAPTEA CU MAȘINI ÎNMATRICULATE ÎN BULGARIA. DUPĂ CARE, BANDITUL JUSTIȚIEI, T. A. FACE INVENTAR DUPĂ MIOPIA PE CARE O ARE, FĂRĂ MARTORI, DOAR EL ȘI B. D. AU DEBANDAT IMOBILUL 100%, LE MAI LIPSEA CLOSETUL.

”În continuare m-am adresat și altor bandiți pe care noi, poporul, îi plătim din bani publici cum ar fi: MINISTERUL DE JUSTIȚIE, MINISTERUL DE INTERNE- care trimite spre rezolvare tot în Județul BACĂU, COMISAR ȘEF POLITIE ONEȘTI M. E., CHESTOR DE POLIȚIE O. V., PROCUROR ȘEF LA PARCHETUL CURȚII BACĂU S. I., PROCUROR MILITAR BACĂU P. C. CARE IA DECLARAȚII TELEFONICE, PROCUROR MILITAR BUCUREȘTI M. M., PROCUROR GENERAL MILITAR COLONEL MAGISTRAT A. N. CARE TRIMITE RĂSPUNS DE ANALFABET, SE CONTRAZICE SINGUR, CRED CĂ ESTE PROCUROR FĂCUT LA APELUL BOCANCULUI, PROCUROR S. N. PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU, CONSILIER DE STAT G. C. P”, a scris Moroșan in scrisoare.

În final, criminalul spune că, în cazul în care nu se vor lua măsuri, va fi nevoit să-și facă singur dreptate și speră să nu fie acuzat de terorism.

”La toți m-am adresat cu subiect și predicat dar răspunsurile lor variază în nenumărate rânduri. Să nu credeți că cele relatate sunt doar VORBE, AM DOVEZI.

În cazul în care nu se vor lua măsuri, voi fi nevoit de a-mi face dreptate și atunci să nu fiu acuzat de terorism ci aceasta va fi singura cale spre rezolvarea PROBLEMEI MELE. Și să nu credeți că aici se termină lista persoanelor implicate”.