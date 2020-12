Draga Olteanu Matei s-a stins din viață în urmă cu două săptămâni și a lăsat și o scrisoare de adio dedicată celor care au susținut-o. Marea doamnă a teatrului românesc a ținut să le mulțumească românilor care au fost alături de ea, sperând că își vor aminti de actrița care era mereu cu zâmbetul pe buze.

Îndrăgita actriță s-a stins în urma unei hemoragii digestive superioare la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Draga Olteanu Matei avea 87 de ani, iar vârsta înaintată și problemele de sănătate existente au dus la agravarea stării ei de sănătate.

Se pare că interpreta coanei Chirița, personaj celebru din comediile lui Vasile Alecsandri, s-a gândit la toate înainte de a deceda. Recent, a fost descoperită o scrisoare de adio emoționantă, în care actrița le-a mulțumit tuturor celor care au apreciat-o de-a lungul carierei.

Scrisoarea de adio a Dragăi Olteanu Matei, descoperită la două săptămâni după decesul artistei

Draga Olteanu Matei a fost una dintre cele mai mari actrițe din Generația de Aur a României și a jucat în zeci de filme și piese de teatru, dar și peste 100 de roluri în televiziune. După mai bine de 55 de ani petrecuți pe scenă, îndrăgita actriță s-a stins din viață în urmă cu două săptămâni și a lăsat un mare gol în sufletele românilor.

Echipa huff.ro a intrat în posesia unei scrisori de adio pe care actrița a lăsat-o ca mulțumire pentru toți cei care au susținut-o. Draga Olteanu Matei a fost întotdeauna o actriță modestă și considera că primește mai multe aprecieri decât merită. Această modestie se poate observa și în cele câteva rânduri pe care le-a scris.

„Dragii mei, când n-oi mai fi vă rog nu mă plângeți. Am încercat în întreaga mea carieră să vă ofer bucurie și zâmbete. Mereu am fost copleșită de atenția pe care mi-ați oferit-o și am considerat că îmi dați prea mult pentru ceea ce merit de fapt.

Când n-oi mai fi vă rog să vă amintiți de mine cu drag și cu bucuria pe care o aveam când interpretam fiecare rol, fie că era pe scena teatrului, fie că era în filme.

Am trăit mare parte din viața mea pe scenă, indiferent c-a fost scena teatrului sau scena filmelor în care am jucat. Nu vreau să mă plângeți. Eu vă iubesc și prețuiesc prea mult. Mă bucur că m-ați primit în sufletele voastre și mă bucur să aflu că am reușit să vă ofer bucurie.

Mă măgulește fiecare scrisoare pe care o primesc, n-am fost niciodată interesată de premii oferite de organizații, ci am considerat că cel mai important premiu pe care-l pot primi au fost reacțiile voastre când terminam de jucat o piesă de teatru. Marea marea iubire.

Rămâneți fericiți, rămâneți sănătoși, și vă mulțumesc pentru fiecare moment în care m-ați urmărit.

A voastră,

Draga Olteanu Matei”, este scrisoarea celebrei actrițe.

Cine a fost Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei s-a născut pe 24 octombrie 1933 la București și a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Capitală. A jucat în 90 de filme, în peste 50 de piese de teatru şi a interpretat 100 de roluri în televiziune.

De asemenea, a obținut numeroase premii și distincții de-a lungul carierei în lumea teatrului și a filmului:

Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră (2010);

Premiul de Excelență al Revistei VIP (2005);

Premiul UNITER pentru întreaga activitate (2004);

Premiul TVR și PTWB (Prime Time World Broadcast) pentru Cea mai iubită actriță (2003);

ACIN (pentru Ilustrate cu flori de cîmp și Filip cel bun) – 1975;

Ordinul național Steaua României (2002);

Ordinul Coroana României (2014).

Moartea ei a lăsat un gol în inimile a milioane de români cărora le-a adus un zâmbet pe chip. Actorii din Generația de Aur au fost devastați de trecerea ei în neființă. Nici actorii din noua generație sau alte persoane publice nu au uitat să-și exprime regretele.

Scrisoarea de adio de mai sus și piesele de teatru, filmele și rolurile în televiziune reprezintă moștenirea pe care Draga Olteanu Matei a lăsat-o pentru România.