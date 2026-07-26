Scrisoarea de suflet a unui fan oltean pentru Universitatea Craiova după umilința cu Dinamo: „Durerea va trece. Acum este momentul Sofia!“

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Eșecul usturător de pe Arena Națională, 1-5 cu Dinamo, a lăsat urme adânci în rândul suporterilor Universității Craiova, dar nu a șters speranța înaintea unuia dintre cele mai importante momente ale sezonului. La câteva ore bune după partida care a zguduit vestiarul oltenilor, Florin Stancu, un fan al Științei, a transmis un mesaj amplu și emoționant pentru echipă și pentru ceilalți suporteri. Scrisoarea, publicată pe grupul FANATIK, este o pledoarie pentru răbdare, unitate și susținere înaintea returului decisiv cu Levski Sofia.

Florin Stancu, scrisoare emoționantă pentru Universitatea Craiova după coșmarul cu Dinamo: „Trebuie să fim uniți!“

Într-un moment în care criticile au explodat după , Florin Stancu a ales un alt drum. Nu a căutat vinovați și nu a cerut „capete“, ci a transmis un mesaj în care vorbește despre legătura dintre suporteri și echipă.

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Fanul oltean spune că victoria cu ML Vitebsk și perspectiva duelului european cu Levski Sofia au făcut ca meciurile cu UTA Arad și Dinamo să fie privite, poate involuntar, ca pași intermediari înaintea adevăratei provocări.

„Astăzi vreau să vă scriu din suflet. Nu ca analist, nu ca om care le știe pe toate, ci ca un suporter care iubește Universitatea Craiova. Când iubești ceva cu adevărat, pui suflet. Iar eu am pus și voi pune întotdeauna suflet pentru această echipă. Această postare va rămâne aici scrisă. Poate peste o lună, poate peste un an, o vom reciti și vom înțelege mai bine momentul prin care trecem. După victoria cu ML Vitebsk, scor 4-1, gândul meu nu a mai fost la următorul meci din campionat. Gândul meu s-a dus direct către Levski Sofia. Și cred că exact același lucru s-a întâmplat și cu jucătorii.

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Victoria categorică din primul meci a făcut ca returul cu Vitebsk, partida cu UTA Arad și chiar meciul de aseară cu Dinamo să fie privite, poate fără să vrem, ca niște etape până la adevărata provocare: calificarea cu Levski Sofia. Vă spun sincer că nici eu, ca suporter, nu am fost conectat sută la sută la meciul cu Dinamo. Mintea mea era deja la Sofia. Și sunt convins că pentru mulți dintre jucători s-a întâmplat același lucru.

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Credeți că ei nu sunt oameni? Ba da. Au emoții. Au presiune. Au familie. Au vise. Și, chiar dacă sunt profesioniști și trebuie să trateze fiecare meci la maximum, sunt convins că în sufletul lor cea mai importantă partidă din această perioadă este cea de miercuri. Pentru mine, calificarea valorează enorm. Da, înfrângerea cu Dinamo doare. M-a durut și mă doare în continuare. O diger foarte greu. Dar dacă miercuri ne calificăm, acea durere va trece mult mai repede. Acum este momentul Sofia. Momentul adevărului. Momentul în care trebuie să fim uniți. Și aici vreau să spun ceva care m-a întristat. Universitatea Craiova a primit aproximativ 950 de bilete pentru suporteri. Era cea mai scurtă deplasare europeană. Știți câți suporteri au fost alături de echipă? Aproximativ 350. Sincer, mă așteptam la mult mai mult. Poate dacă meciul se juca la Vidin sau la Montana eram mai mulți. Universitatea Craiova merită să fie susținută oriunde joacă, mai ales într-o seară europeană.

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Fanul oltean cere răbdare cu jucătorii campioanei României: „Îi afectează criticile și etichetele puse!“

Nu vreau să îi țin apărarea antrenorului Coelho, pentru că și el poate greși. Ca orice om. Dar experiența mea de suporter îmi spune un lucru. Aud foarte multe voci care spun că nu îi introduce pe David Matei, Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu sau Fălcușan. Și vă întreb sincer… Credeți că un antrenor care își joacă postul și cariera este atât de lipsit de logică încât să lase pe bancă jucători care îl pot ajuta să câștige? Eu nu cred. Despre David Matei vreau să spun ceva. L-am apărat atunci când mulți îl criticau la finalul campionatului trecut. Am spus atunci că este un copil foarte talentat și că are nevoie de încredere. Astăzi însă simt altceva. Când vedetismul începe să îți intre în cap și gândul îți este mai mult la plecare, exact cum s-a întâmplat și cu talentatul Baiaram, este normal ca randamentul tău să scadă. Din păcate, asta cred că se întâmplă acum cu David Matei. În schimb, este un lucru cu care nu sunt de acord. Luca Băsceanu. Pentru mine este un copil extraordinar de talentat și, mai ales, un copil de caracter. Cred că merită mai multe minute și sunt convins că atunci când va primi șansa va demonstra.

Dar mai este ceva ce noi, suporterii, uităm de multe ori. Jucătorii citesc. Antrenorii citesc. Văd comentariile. Văd criticile. Văd etichetele pe care le punem după două sau trei meciuri. Și îi afectează. Noi ne grăbim foarte repede. Așa s-a întâmplat cu Lukic. Așa s-a întâmplat cu Blesa. Așa s-a întâmplat cu Istvan. Așa s-a întâmplat cu Ivan Mamut(golgheter la Varazdin Croația). Și anul trecut era să facem aceeași greșeală și cu Nsimba. Nu avem răbdare. Iar fără răbdare nu putem construi nimic. Eu vă spun doar atât. Voi susține Universitatea Craiova toată viața. La bine. La greu. La victorii. La înfrângeri. Pentru că iubirea adevărată pentru o echipă nu se măsoară doar în trofee, ci și în felul în care rămâi lângă ea atunci când îi este cel mai greu.

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„Când Coelho va pleca, probabil voi înceta să mai scriu despre Universitatea Craiova”

Și mai vreau să spun ceva foarte personal. În momentul în care Coehlo va pleca, probabil și eu voi înceta să mai scriu despre Universitatea Craiova. Nu pentru că nu voi mai iubi această echipă. Ci pentru că el este omul care m-a ambiționat să scriu atât de mult. Este singurul antrenor care m-a făcut să simt că intrăm pe teren cu încrederea că putem câștiga orice meci. Singurul pentru care aș mai avea aceeași motivație ar fi Kopic. În rest… Îmi doresc doar să fim uniți. Să fim alături de echipă. Să încurajăm înainte să criticăm. Să avem răbdare înainte să condamnăm. Pentru că fotbalul se câștigă pe teren, dar sufletul unei echipe se construiește și în tribune, și prin mesajele pe care le primește. Eu cred în această echipă. Eu cred în acești jucători. Eu cred în acest antrenor. Și cred că miercuri vom avea seara pe care o așteptăm cu toții. Miercuri vom fi în turul 3 preliminar! Hai Știința! Până la capăt, împreună!“, a transmis Florin Stancu, pe grupul de Facebook FANATIK.ro –

Reacțiile fanilor au împânzit rețelele de socializare după Dinamo – U Craiova 5-1

Fluierul de final de pe „Arcul de Triumf”, după succesul categoric al lui Dinamo, scor 5-1, a provocat un . După o seară în care echipa lui Filipe Coelho a fost depășită la toate capitolele, fanii olteni și-au exprimat dezamăgirea, dar și temerile înaintea returului european cu Levski Sofia.

Unii suporteri au considerat că prestația de la București ridică semne serioase de întrebare înaintea confruntării decisive de miercuri: „Dacă jucăm așa și cu Levski, mai bine să nu intre pe teren. Cel mai dureros lucru, o înfrângere la asemenea scor în fața lui Dinamo”, a fost unul dintre mesajele apărute după partidă. Un alt fan a avut o reacție și mai dură: „Mai bine ieșeau de pe teren și pierdeam cu 3-0”.

Au existat însă și voci care au încercat să găsească explicații pentru evoluția slabă a oltenilor, făcând referire la absențele unor jucători importanți: „Se vede că fără Rus, Screciu și Romanchuk nu se poate. Asta e, capul sus, că ne așteaptă un meci greu miercuri”, a fost unul dintre comentarii.

Nici deciziile lui Filipe Coelho nu au scăpat de critici. Mai mulți suporteri au pus sub semnul întrebării alegerile tehnicianului portughez, în special schimbările efectuate și modul în care a gestionat partida: „Urât, foarte urât ce greșeli imense a făcut antrenorul în seara asta… Sper să nu afecteze meciul de miercuri”, a transmis un fan.

Alții au contestat strategia rotației masive înaintea duelului cu Levski Sofia: „Nu știu cum în alte campionate se poate juca din trei în trei zile, iar la noi trebuie să schimbi toată echipa că sunt obosiți! Eu cred că este o greșeală fatală înaintea meciului cu Sofia!”.

Cele mai aprinse reacții au venit, însă, din partea celor care au considerat eșecul cu Dinamo unul dintre cele mai grele momente recente pentru Universitatea Craiova: „Iubesc Știința! Dar, cu tot respectul că meciul de miercuri e important, asta e cea mai mare RUȘINE!”, „Bătaie de joc la adresa suporterilor” și „Zi neagră pentru noi, dar asta este, totul a mers prost de la început!” au fost câteva dintre mesajele care au apărut imediat după încheierea partidei.