Scrisoarea lui Andrew Tate prin care declară război Justiției din România: „Nu vor reuși să mă distrugă”

Andrew Tate nu mai suportă condițiile din închisoarea din România. Milionarul s-a plâns că este nevinovat, ținut în arest fără dovezi și că singurii săi prieteni sunt gândacii.

Andrew Tate și Tristan Tate au fost arestați în urmă cu o lună în România. Au fost puși sub acuzare pentru viol, trafic de persoane și crearea unui grup infracțional, însă aceștia afirmă că sunt nevinovați, cu toate că autoritățile

Între timp, , iar

Milionarul care ținea cursuri despre cum trebuie să te comporți cu o femeie găsește orice mijloace pentru a-și apăra numele.

Din spatele gratiilor, a declarat război Justiției din România, despre care spune că nu există, și a trimis o scrisoare prin care s-a plâns de condițiile din Arestul Central din București.

„Primul meu mail din închisoare. Vă voi trimite zilnic lecțiile din închisoare, unde am ajuns pe nedrept. Ei încearcă să mă distrugă, m-au aruncat într-o celulă fără lumină”, și-a început Tate pledoaria.

Mai departe, Andrew Tate a afirmat că în celula sa, singurii prieteni îi sunt gândacii, dar și că întotdeauna se poartă frumos și respectuos cu polițiștii cu care interacționează. Mai mult, milionarul susține că aceștia sunt conștienți de faptul că el este nevinovat.

„Gândacii, păduchii și ploșnițele sunt singurii mei prieteni pe timpul nopții. Când gardienii mă duc și mă preiau din sala de judecată, mă comport foarte respectuos. Ei încearcă să-mi otrăvească sufletul. Vă mulțumesc că-mi sunteți alături.

Gardienii doar își fac treaba, au familii cărora trebuie să le pună mâncare pe masă. În perioadele grele, nu vă uitați manierele. Ei încearcă să-mi distrugă mintea de fier cu această închisoare nedreaptă”, a continuat Andrew Tate.

De asemenea, bărbatul de origine britanică le-a mulțumit tuturor care îl susțin în acest momente și și-a încheiat un mesajul cu anunț care vizează autoritățile de la noi din țară. Tate a promis că nu se va lăsa doborât indiferent de ce trebuie să suporte.

Andrew Tate continues in email to website subscribers:

“They are trying to break my Iron Mind with unjust imprisonment. My absolute respect for everyone around me is my act of absolute rebellion. They cannot break me. My guards know I am innocent.”

— Pop Crave (@PopCrave)