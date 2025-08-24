News

Scrisoarea lui Donald Trump pentru Zelenski de Ziua Independenței Ucrainei: „SUA respectă lupta dumneavoastră”

De Ziua Independenței Ucrainei, Donald Trump i-a transmis o scrisoare lui Volodimir Zelenski. Răspunsul liderului de la Kiev.
Ana-Maria Tomescu
24.08.2025 | 20:20
Scrisoarea lui Donald Trump pentru Zelenski de Ziua Independenței Ucrainei. Foto Hepta

Președintele american Donald Trump i-a transmis o scrisoare lui Volodimir Zelenski, duminică, de Ziua Independenței Ucrainei. În mesajul de susținere, Trump a ținut să sublinieze respectul Statelor Unite pentru lupta poporului ucrainean, care are un „spirit de neînfrânt”.

Acesta a lăudat curajul Ucrainei, punctând că SUA cred în viitorul țării aflate în război. „Poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul ţării dumneavoastră este o sursă de inspiraţie pentru mulţi. În această zi importantă, să ştiţi că Statele Unite respectă lupta dumneavoastră, onorează sacrificiile dumneavoastră şi cred în viitorul dumneavoastră ca naţiune independentă”, a scris Donald Trump.

Totodată, președintele american a punctat că este timpul ca războiul cu Rusia să se încheie, iar „uciderile fără sens” să înceteze. „Statele Unite susţin o soluţie negociată care să conducă la o pace durabilă, care să pună capăt vărsării de sânge şi să protejeze suveranitatea şi demnitatea Ucrainei”, a adăugat liderul SUA.

Răspunsul lui Volodimir Zelenski: „Ucraina nu cerşeşte, ci oferă. Alianţă şi parteneriat”

Scrisoarea lui Donald Trump a fost făcută publică pe rețeaua X de președintele Volodimir Zelenski, care i-a transmis, la rândul său, un mesaj. Liderul ucrainean a scris că poporul său nu va pierde războiul cu Rusia. El spune că Ucraina este „mai puternică și are respect de sine”, dar „are nevoie de o pace justă”.

Scrisoarea lui Donald Trump pentru Zelenski de Ziua Independenței Ucrainei. Foto captură X

„Ucraina nu va mai fi niciodată obligată în istorie să îndure ruşinea pe care ruşii o numesc «compromis». Avem nevoie de o pace justă. Viitorul nostru va fi decis numai de noi. Şi lumea ştie asta. Ucraina nu a câştigat încă pe deplin, dar cu siguranţă nu va pierde. Ucraina şi-a asigurat independenţa. Ucraina nu este o victimă, ci o luptătoare. Ucraina nu cerşeşte, ci oferă. Alianţă şi parteneriat”, se arată în mesajul transmis de Zelenski.

De asemenea, printre liderii mondiali care au transmis mesaje Ucrainei în această zi se numără președintele Chinei Xi Jinping, regele Charles al Marii Britanii și premierul canadian Mark Carney. Acesta din urmă a efectuat, astăzi, prima sa vizită oficială la Kiev. Mesajele de susținere pentru Ucraina vin într-un context în care negocierile cu Rusia par în impas. De altfel, duminică, Kievul și Moscova au continuat atacurile.

