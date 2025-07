Scrisoarea unei viitoare mămici pentru Ilie Bolojan: „Am avut 3 joburi să ajung la cuantumul maxim al indemnizației” Răspunsul premierului

O viitoare mamă și-a făcut publică revolta și îngrijorarea, printr-o scrisoare adresată premierului Ilie Bolojan, față de una dintre măsurile fiscale luate de Guvern. , fiind nevoite să contribuite la fondul de asigurări de sănătate.

O viitoare mamă, revoltată de tăierea indemnizației, îi trimite o scrisoare lui Ilie Bolojan

față în față cu situația unei viitoare mămici, Paula. Jurnalistul Claudiu Pândaru i-a prezentat scrisoarea femeii care, la fel ca toate mamele din România, va avea indemnizația redusă cu 10 la sută.

Paula a explicat că, în 2025, a avut trei joburi pentru a ajunge la cuantumul maxim al indemnizației. Femeia consideră că măsura care vizează mamele ar fi trebuit revizuită.

„Nu am dormit toată noaptea, sunt însărcinată și mă gândesc în ce țară de doi bani trăiesc. Am avut trei joburi în acest an ca să pot să ajung la cuantumul maxim al indemnizației. De ce toate măsurile care au intrigat au fost revizuite, dar cea care vizează mamele, nu?”, se arată în scrisoarea viitoarei mămici, potrivit .

Premierul a explicat că România se află într-o situație economică dificilă și că excepțiile care țin de plata CASS nu mai pot fi păstrate.

Premierul României: „În Germania, durata concediului este de un an de zile”

În ceea ce privește măsurile revizuite, Ilie Bolojan susține că situația „nu s-a schimbat foarte mult din ceea ce s-a anunțat inițial, întrucât erau niște elemente care țineau de venituri sau de cheltuieli structurale.”

Totodată, liderul Guvernului a adus în discuție facilitățile din alte țări europene. El a dat exemplul Germaniei, unde indemnizația pentru mame este de 65 la sută din venit, iar concediul acordat pentru creșterea copilului este mult mai mic, de un an.

„Când judecăm facilitățile pe care le acordă România, trebuie să judecăm în comparație cu alte state din Europa, ținând cont sigur de puterea economică a României, de situația bugetară a țării noastre. Luăm o țară puternică din Europa, Germania.

Să știți că o indemnizație este de 65% din câștig, iar durata concediului este de un an de zile. Eu mi-aș fi dorit, am spus, să menținem tot ce s-a putut. Mi-aș fi dorit să avem burse pentru elevi, dar nu știu dacă este corect”, a adăugat premierul României.