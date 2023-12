Scrisori emoționante pentru Moș Crăciun trimise prin Poșta Română. „Dacă ai putea aș vrea să mergi la cei care nu o duc aşa bine ca mine”

Mai este foarte puțin timp până când Moș Crăciun va aduce daruri copiilor, dar până atunci încă primește scrisori de la ei. Poșta Română se ocupă de livrarea lor, iar o parte dintre scrisori au fost deja citite de către Moș. Dorințele celor mici l-au uimit.

Ce își doresc copiii de la Moș Crăciun? I-au trimis scrisori emoționante

, adică pe data de 24 decembrie. Îi vizitează pe toți copiii care i-au trimis scrisori, chiar și pe cei care poate au fost puțin mai neascultători. Reprezentanții Poștei Române au transmis că mii de scrisori le-au umplut cutiile poștale, ca parte din campania lor anuală ”Cutia poștală a lui Moș Crăciun”.

Prin campania ”Cutia poștală a lui Moș Crăciun”, Poșta Română nu doar că îi susține pe copii, dar încearcă și să încurajeze oamenii să nu renunțe la scrisul de mână, respectiv la trimiterea scrisorilor, care înainte de ascensiunea tehnologiei era principalul canal de comunicare cu cei dragi.

Unele scrisori ale copiilor au fost postate , iar cei mici au impresionat prin ceea ce își doresc. Mulți dintre ei, în loc de jucării sau dulciuri, au precizat lui Moș Crăciun că vor lucruri care par simple astăzi, dar care sunt printre cele mai importante: sănătate, fericire, pace în familie sau bucurii pentru alți copii, sărmani.

”Îţi mulţumesc că mi-ai făcut fiecare Crăciun să fie plin de magie şi veselie. Eşti un om bun a cărui poveste aduce zâmbetul larg pe feţele tuturor copiilor. (…) Îmi doresc foarte mult să îmi citeşti scrisoarea şi să ştii că nu-mi doresc nimic mai mult în afară de sănătate şi fericire familiei şi prietenilor mei”, a scris un copil, Moșului.

Unii copii au recunoscut că au fost obraznici

Unii și-au recunoscut în scrisori și greșelile din acest an, că nu au fost prea cuminți sau că nu au învățat prea bine la școală. ”Anul acesta nu am fost prea cuminte, nu am avut cele mai bune note la şcoală şi nu am fost un copil care să stea la locul lui. Dar, dacă ai putea, anul acesta, nu aş vrea să vii la mine, deoarece am tot ce îmi trebuie, am o familie, am ce mânca, am tot ce îmi doresc. Însă, dacă ai putea as vrea să mergi la cei care nu o duc aşa bine ca mine, la cei care nu au nimic şi să îi ajuţi pe ei”, a mai notat un alt copil.

În schimb, unii copii nu au putut să treacă cu vederea situațiile dificile cu care se confruntă familiile lor. Drept urmare, au scris în scrisori că vor o locuință, unde să stea definitiv, astfel încât părinții și frații să nu mai aibă probleme.

”Ceea ce îmi doresc eu, e că îmi doresc din inimă aici, să am o casă a noastră, să putem să locuim aici definitiv, să nu ne mai mutăm deloc, ca să putem să ne terminăm şcoala aici, măcar 8 clase, toţi fraţii. (…) Mama noastră e amărâtă şi chinuită că e vorba ca acum, pe 17 februarie 2024, trebuie să plecăm de aici şi nu se va şti unde ne-om duce, pentru că aici nu putem să stăm mai mult de un an.”, a mai scris un alt copil.

Totodată, la alți copii Moș Crăciun nu prea a fost prezent, așa că au specificat doar ca să-l vadă cum le trece pragul. ”Dragă Moş Crăciun(…) dacă se poate, anul acesta să vină şi la mine. La mine nu prea a venit în fiecare an”, a mai precizat un copil.

Și adulții i-au scris lui Moș Crăciun. Ce își doresc

Pe lângă copii, . Au spus că-și doresc în primul rând sănătate pentru familie și apoi au specificat bunurile materiale. ”Anul acesta îmi doresc o căciulă şi un pulovăr. În rest, tot ceea ce îmi doresc, am deja. Pe fetiţa mea şi pe minunata mea soţie, pe care îmi doresc să le ştiu sănătoase şi voinice, ca până acum”, a notat și un adult.