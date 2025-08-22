News

Scumpirea biletelor comune metrou-STB, publicată în Monitorul Oficial. De când vor începe bucureștenii să plătească mai mult pentru transportul în comun

Biletele comune metrou-STB se vor scumpi. De când vor intra în vigoare noile tarife ale titlurilor de călătorie publicate deja în Monitorul Oficial.
Claudia Şoiogea
22.08.2025 | 17:28
Se scumpesc biletele comune metrou-STB în Capitală. Sursa foto: Facebook

Este oficial! Călătoria cu transportul în comun în București se va scumpi. Noile tarife ale biletelor comune metrou-STB au fost publicate de către Ministerul Transporturilor în Monitorul Oficial. De când vor intra acestea în vigoare.

De când se scumpesc biletele comune metrou-STB

În urmă cu aproape o lună, scumpirea transportului în comun în București era doar un proiect. Deși mulți bucureșteni au sperat să nu se concretizeze, ei bine, acum totul este oficial. Ministrul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial noile tarife aferente titlurilor de călătorie. Modificările se aplică biletelor comune metrou-STB.

Noile tarife publicate deja în Monitorul Oficial vor intra în vigoare peste aproximativ 2 săptămâni. Scumpirile sunt semnificative, ceea ce înseamnă că bugetul bucureștenilor va fi afectat. Potrivit Ministerului Transporturilor, va crește atât prețul biletelor individuale, pentru o singură călătorie, cât și prețul abonamentelor lunare sau anuale. Toate diferențele vor fi resimțite din plin de călători.

Cât va costa o călătorie comună după scumpire

Noile tarife anunțate presupun o scumpire de 40% a biletelor de călătorie comună cu metrou și transportul de suprafață. Peste aproximativ două săptămâni, un bilet comun metrou-STB va ajunge de la 5 lei cât este în prezent la 7 lei. Mai scumpe vor fi și biletele de 10 călătorii, care vor ajunge să coste 59 lei.

De la scumpire nu sunt exceptate nici abonamentele lunare. La începutul anului, bucureștenii au scos 140 de lei din buzunar pentru un abonament metropolitan. Peste două săptămâni, abonamentul comun călătoriilor cu metroul și celor de suprafață va ajunge de la 140 de lei la 160 de lei.

Călătoriile cu transportul de suprafață nu se scumpesc

Totuși, bucureștenii primesc și o veste bună. Momentan, singurele care se scumpesc sunt călătoriile comune cu metroul și cu transportul de suprafața. Prețul pentru călătoriile individuale cu transportul de suprafață nu va fi majorat, dar este în analiză un proiect care vizează și majorarea acestor titluri de călătorie.

La finalul lunii trecute, au fost anunțate eventualele majorări de preț ale biletelor transportului comun de suprafață din București și Ilfov. În prezent, o singură călătorie costă 3 lei, iar biletul este valabil 90 de minute, indiferent de linia pe care se circulă. Dacă proiectul va fi aprobat, noul tarif al biletelor transportului de suprafață va fi de 5 lei.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
