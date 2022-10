Scurta istorie a Podului Crimeei, proiectul personal al lui Vladimir Putin, și uriașa sa importanță strategică

Distrugerea parțială a Podului Crimeei, cel mai probabil de către forțele ucrainene, reprezintă o lovitură strategică pentru invazia rusă, una care vine a doua zi după ce președintele rus și-a sărbătorit ziua de naștere.

Ideea unui pod care să lege Peninsula Crimeea de teritoriul Rusiei a reprezentat un proiect vechi, încă de pe vremea fostei URSS, iar acest obiectiv a continuat să fie avut în vedere și după 1991, atunci când Ucraina a devenit un stat independent. Astfel, În 2010, președintele ucrainean Viktor Ianukovici și președintele rus Dmitri Medvedev au semnat un acord pentru construirea unui pod peste strâmtoarea Kerci, proiect a cărui valoare era estimată la o sumă între 1,5 și 3 miliarde de dolari.

În urma invaziei rusești și a anexării Crimeei în martie 2014, pe fondul unei deteriorări puternice a relațiilor ruso-ucrainene, Rusia a declarat că va construi unilateral podul din strâmtoarea Kerci pentru a conecta partea continentală a Rusiei cu peninsula ucraineană anexată. Proiectul era strategic, o parte instrumentală a planurilor rusești de integrare a teritoriului nou anexat în Rusia. Având ca scop mutarea reducerea influenței Kievului, noul pot elimina dependența Moscovei de aprovizionarea inadecvată a peninsulei pe cale maritimă și aeriană și permitea Rusiei să aprovizioneze în mod independent Crimeea, a cărei economie era dependentă de subvenții semnificative din partea Moscovei. În plus, podul a avut un scop simbolic: arăta determinarea Rusiei de a păstra Crimeea și ca o atașare “fizică” a Crimeei la teritoriul rusesc.

Construit în doar doi ani, podul a fost inaugurat cu mare fast în 2018 chiar de către președintele rus, care a traversat construcția la volanul unui camion. “În diferite epoci istorice, chiar și sub țari, oamenii au visat să construiască acest pod”, a declarat Putin muncitorilor la ceremonie. “Apoi au revenit la această [idee] în anii 1930, 1940, 1950. Și, în cele din urmă, datorită muncii și talentului vostru, miracolul s-a întâmplat”. Presa de stat rusă a prezentat podul ca fiind “construcția secolului”.

Podul Crimeea traversează strâmtoarea Kerci, care separă Marea Azov şi Marea Neagră. Leagă peninsula Taman, din sudul Rusiei, de peninsula Kerci din Crimeea. Cu o lungime de 19 kilometri, acesta era cel mai lung pod din Europa.

Presa rusă a scris că finalizarea construcției podului s-a făcut cu șase luni înainte de termen, iar costul total a fost estimat la 3,7 miliarde de dolari, fiind considerat cel mai scump pot din lume.

Încă de la începutul invaziei declanșate de Rusia, importanța strategică a Podului Crimeei a fost evidentă, fiind principala linie de aprovizionare a forțelor ruse care au înaintat pe frontul de sud și care s-au oprit în apropiere de Mikolaev. În aceste condiții, acest pod a fost încă din prima zi unul din obiectivele strategice ale armatei ucrainene, Moscova anunțând în repetate rânduri că a desfășurat forțe impresionante pentru a păzi podul de atacuri aeriene, fiind desfășurate numeroase sisteme antiaeriene, nave de război și sisteme de radar, ba chiar și celebrii delfini ai armatei ruse. În plus, a fost reiterată ideea că în construcția acestui pod Rusia a luat mereu în considerare ideea unei construcții care să reziste unor bombardamente.

După explozia de sâmbătă dimineața de pe podul Kerci, Comitetul Național Antiterorism din Rusia a susținut că prăbușirea a trei segmente din podul rutier și incendiul la un tren cu combustibil au fost cauzate de explozia unui camion încărcat cu explozibil. În timp ce Vladimir Putin a cerut formarea unei comisii pentru stabilirea cauzelor exploziei, presa ucraineană a scris că distrugerea parțială, cel puțin, a . Oficialii militari ucraineni, sub anonimat, nu au negat implicarea în acest atac însă nici nu au confirmat acest lucru. „Tot ce pot spune este că un convoi cu combustibil destinat aprovizionării forțelor de ocupație din sudul Ucrainei trecea pe pod”, a susținut un oficial ucrainean.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu presupusul camion care ar fi fost sursa exploziei în momentul în care este cercetat de către militari ruși, imagini în care se vede că aceștia aruncă o scurtă privire în interior iar apoi îl lasă să treacă. Trebuie menționat că la intrarea pe pod există este scanată pentru a identifica urmele unor explozibili. De aceea una din teoriile cu privire la sursa acestui atac sugerează un atac cu rachete ATACMS, o idee susținută și de faptul că nu mai puțin de trei segmente de pod au fost distruse.

Chiar și cu distrugerea parțială a Podului Crimeei, reprezintă o importantă victorie pentru ucraineni, de această rută depinzând întreaga aprovizionare a frontului sudic al armatei ruse. Dependența de transportul feroviar a armatei ruse este bine cunoscută, fapt demonstrat și de eșecul atacului asupra Kievului, dar și de prăbușirea frontului din nord-estul Ucrainei în momentul în care au fost cucerite nodurile feroviare.

Analiștii militari subliniază că fără acest pod întregul front sudic se poate prăbuși, în condițiile în care Rusia trebuie să aprovizioneze cu muniție, hrană și combustibil peste 70.000 de soldați pe o distanță de peste 400 de kilometri pe timp de iarnă.

„Acest lucru înseamnă că singura modalitate prin care Rusia își poate aproviziona cei 70.000 de soldați de pe frontul de sud este pe calea ferată, peste podul Kerci. Rusia nu are nici camioanele, nici șoferii necesari pentru a-și aproviziona frontul de sud pe cale rutieră. Există doar o singură linie de salvare și trece peste două poduri, iar dacă ATACMS elimină aceste două poduri, Rusia nu mai poate ține sudul. Mai ales că iarna se apropie cu pași repezi – pentru că, în curând, Rusia nu va mai trebui să transporte zilnic în sud alimente pentru peste 70.000 de soldați, milioane de litri de combustibil, sute de tone de muniție, piese de schimb și provizii, și asta în fiecare zi”, arată într-o analiză expertul militar Thomas C. Theiner.

