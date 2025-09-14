Scurtcircuit la Universitatea Craiova pe finalul meciului cu Farul! Furios pe Baiaram, Rădoi a vrut să îl scoată de pe teren, după ce abia intrase! Care a fost motivul

Din informațiile obținute de FANATIK, Mirel Rădoi a fost foarte deranjat pe final de joc de faptul că Ștefan Baiaram nu mai alerga în ritmul pe care și l-ar fi dorit el, astfel încât a vrut să îl schimbe pe cel mai în formă jucător al oltenilor, în condițiile în care fusese introdus pe teren abia în minutul 73 în locul lui Nsimba.

Mirel Rădoi a vrut să îl schimbe pe Baiaram în Universitatea Craiova – Farul Constanța 2-0 la scurt timp după ce îl introdusese pe teren

În cele din urmă însă, tehnicianul a renunțat la idee, după ce colaboratorii săi au intervenit în acest sens. Așadar, Baiaram a rămas totuși pe teren până la fluierul final. În mod evident, acest moment s-a produs înainte de minutul 85, atunci când Craiova a efectuat ultima modificare permisă de regulament, Etim în locul lui Assad.

, grație golului marcat de Nsimba în minutul 22 și în urma autogolului lui Dican din minutul 76. Astfel, liderul din Superliga și-a mărit avansul față de Rapid, ocupanta poziției secunde, la 4 puncte și, în plus, gruparea din Bănie rămâne neînvinsă în actuala stagiune.