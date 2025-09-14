Sport

Scurtcircuit la Universitatea Craiova pe finalul meciului cu Farul! Furios pe Baiaram, Rădoi a vrut să îl scoată de pe teren, după ce abia intrase! Care a fost motivul

Tensiuni la Universitatea Craiova, în ciuda faptului că oltenii au obținut o nouă victorie în Superliga, 2-0 pe teren propriu cu Farul în etapa a noua! Ce s-a întâmplat în Bănie
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.09.2025 | 20:12
EXCLUSIV FANATIK
Mirel Rădoi în timpul meciului Universitatea Craiova - Farul Constanța 2-0. Foto: Sport Pictures

Din informațiile obținute de FANATIK, Mirel Rădoi a fost foarte deranjat pe final de joc de faptul că Ștefan Baiaram nu mai alerga în ritmul pe care și l-ar fi dorit el, astfel încât a vrut să îl schimbe pe cel mai în formă jucător al oltenilor, în condițiile în care proaspătul internațional român fusese introdus pe teren abia în minutul 73 în locul lui Nsimba.

În cele din urmă însă, tehnicianul a renunțat la idee, după ce colaboratorii săi au intervenit în acest sens. Așadar, Baiaram a rămas totuși pe teren până la fluierul final. În mod evident, acest moment s-a produs înainte de minutul 85, atunci când Craiova a efectuat ultima modificare permisă de regulament, Etim în locul lui Assad.

Echipa din Bănie s-a impus cu scorul de 2-0 în acest meci, grație golului marcat de Nsimba în minutul 22 și în urma autogolului lui Dican din minutul 76. Astfel, liderul din Superliga și-a mărit avansul față de Rapid, ocupanta poziției secunde, la 4 puncte și, în plus, gruparea din Bănie rămâne neînvinsă în actuala stagiune.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
