„Scuze că nu vorbesc bine românește”, însă ce a urmat i-a lăsat pe toți mască! Jakub Hromada a făcut spectacol înainte de U Craiova – Rapid

Jakub Hromada (29 de ani) a venit pentru prima dată în România în iarna anului 2024, când a fost împrumutat de Rapid de la Slavia Praga. Slovacul nu cunoștea limba română deloc, însă la doar doi ani distanță vorbește aproape la fel de bine precum un nativ. Mijlocașul giuleștenilor i-a lăsat mască pe toți cei prezenți la conferință, mai ales când a dezvăluit că nu a luat niciun fel de meditație.

Jakub Hromada, conferință de presă într-o română perfectă

Jakub Hromada a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova – Rapid, care este crucial în lupta la titlu pentru giuleșteni. Aceasta este ultima șansă, iar dacă vor să mai spere la prima poziție.

Mijlocașul slovac și-a început discursul în limba engleză, însă la cererea jurnaliștilor prezenți în sală a trecut la română. Deși la început s-a scuzat că nu vorbește foarte bine, el „Ok, încerc în română, dar îmi cer scuze că nu vorbesc foarte, foarte bine. Deci, diferența va fi făcută de presiune. Sezonul regulat este diferit, știe toată lumea. Acum am avut câteva rezultate negative, dar cred că în sezonul regulat am reacționat bine după fiecare înfrângere pe care am avut-o. Sunt încrezător că și acum va fi la fel.

Știm că va fi un meci foarte greu, Craiova are un lot bun și joacă un fotbal frumos. Eu cred că atmosfera în vestiar este ok. Probabil că este ultima șansă la titlu. Dacă nu câștigăm acolo, va fi greu pentru titlu. Trebuie să încercăm să scoatem cele trei puncte. Muncim, luptăm și o să vedem.

Cu siguranță ajută (n.r. – masa cu Costel Gâlcă). Am fost 3-4 ore împreună și am vorbit între noi. Cu siguranță că ajută. S-a întâmplat și anul trecut și acum doi ani să intrăm în play-off și să nu ne calificăm în cupele europene. Ar fi păcat dacă nu reușim nici în acest sezon să atingem obiectivele”, a transmis Jakub Hromada, la conferința de presă premergătoare meciului de la Craiova.

Cum a învățat Jakub Hromada română în doar 2 ani, fără să ia meditații

Uimirea oamenilor prezenți în sala de conferințe a fost și mai mare atunci când slovacul a dezvăluit că nu a luat meditații pentru a învăța limba română, ci a deprins această abilitate doar auzindu-și colegii din vestiar și încercând să reproducă toate cuvintele. El este de părere că un ajutor foarte mare a fost și cunoașterea limbii italiene, care se aseamănă cu româna în foarte multe aspecte:

„Nu știu ce am făcut să învăț română atât de bine. Sunt o persoană care vrea să vorbească limba nouă. Nu a fost ușor la început. Am vorbit, am greșit, dar acum cred că am învățat destul de bine. Nu am luat niciun fel de meditații. Aud în fiecare zi în vestiar, în restaurant. Nu mi s-a părut foarte greu, mai ales că vorbesc și limba italiană, care este foarte asemănătoare”, a mai spus Hromada.