Sport

Se alege praful de Legia, după plecarea lui Edi Iordănescu! Înfrângere umilitoare suferită în minutul 90+4

Legia a înregistrat un nou rezultat catastrofal în prima ligă din Polonia, fiind învinsă de o codașă. Echipa nu a obținut niciun succes după despărțirea de Edi Iordănescu.
Bogdan Mariș
10.11.2025 | 07:00
Se alege praful de Legia dupa plecarea lui Edi Iordanescu Infrangere umilitoare suferita in minutul 904
ULTIMA ORĂ
Fosta echipă a lui Edi Iordănescu, Legia, a suferit un eșec incredibil în Polonia. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu s-a despărțit de Legia după ce echipa a fost eliminată din Cupă, însă gruparea din capitala Poloniei nu își revine și a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie sub comanda antrenorului interimar Inaki Astiz. Duminică, Legia a suferit un eșec umilitor pe teren propriu, 1-2 cu Termalica, formație care era pe ultimul loc din Ekstraklasa înainte de startul partidei.

Dezastru la Legia după plecarea lui Edi Iordănescu. Eșec incredibil

În etapa precedentă de campionat, la primul meci după despărțirea de Edi Iordănescu, Legia a remizat, 1-1, cu Widzew Lodz, însă situația s-a înrăutățit considerabil în această săptămână. Mai întâi, joi, gruparea din Polonia a cedat cu 1-2 pe terenul celor de la Celje, în etapa a 3-a a fazei ligii din Conference League.

ADVERTISEMENT

Apoi, duminică, Legia a avut un meci de coșmar în campionat, contra celor de la Termalica. Oaspeții au deschis scorul la Varșovia în minutul 24, prin Kubica, iar gazdele au reușit să egaleze în repriza secundă, prin fostul jucător de la Rapid și CFR Cluj, Ermal Krasniqi. Ultimul cuvânt a aparținut însă celor de la Termalica, care au dat lovitura în minutul 90+4, prin Trubeha.

Termalica nu mai câștigase un meci de pe 8 august, 1-0 cu Gornik Zabrze, și înainte de victoria cu Legia era pe ultimul loc în campionat. După succesul de la Varșovia, aceștia au urcat pe penultima poziție a clasamentului. De cealaltă parte, Legia este pe locul 10, la o distanță considerabilă, 12 puncte, de liderul Gornik Zabrze.

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

Edi Iordănescu, înlocuit de un antrenor din Liga 2? Cu cine negociază Legia

Legia a anunțat oficial pe 31 octombrie despărțirea de Edi Iordănescu, iar de atunci echipa este condusă de tehnicianul spaniol Inaki Astiz. Recent, presa din Polonia a notat faptul că ibericul ar putea să rămână la conducerea echipei până în iarnă, însă situația s-ar putea schimba după eșecul dezastruos cu Termalica.

ADVERTISEMENT
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce...
Digisport.ro
Imagini neverosimile la Hermannstadt - FCSB: Bîrligea, două galbene în două minute! Ce i-a spus arbitrului

În ultimele zile, conducătorii celor de la Legia au purtat discuții cu impresarul antrenorului Ante Simundza, care activează momentan în divizia secundă poloneză, la Slask Wroclaw. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu îl dorește pe tehnicianul sloven, însă ar putea fi nevoită să achite o sumă importantă pentru a-l „elibera” pe acesta de contractul cu actuala formație.

Cum s-a descurcat Ionuţ Radu în faţa Barcelonei! Portarul român, aproape să apere...
Fanatik
Cum s-a descurcat Ionuţ Radu în faţa Barcelonei! Portarul român, aproape să apere un penalty, dar catalanii i-au umplut poarta. Video
Cristi Chivu, victorie uriaşă în Serie A! Inter, noul lider al campionatului. Video
Fanatik
Cristi Chivu, victorie uriaşă în Serie A! Inter, noul lider al campionatului. Video
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat...
Fanatik
Charalambous şi Pintilii şi-au dat demisia de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat imediat: „Asta le-am zis!” Patronul pregăteşte o nouă revoluţie la echipă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave la adresa lui Istvan Kovacs! Susține că arbitrul ar fi vinovat pentru decăderea unei echipe din România: 'Și-a băgat cineva coada!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!