Se alege praful de Legia, după plecarea lui Edi Iordănescu! Înfrângere umilitoare suferită în minutul 90+4

Edi Iordănescu s-a despărțit de Legia după ce echipa a fost eliminată din Cupă, însă gruparea din capitala Poloniei nu își revine și a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie sub comanda antrenorului interimar Inaki Astiz. Duminică, Legia a suferit un eșec umilitor pe teren propriu, 1-2 cu Termalica, formație care era pe ultimul loc din Ekstraklasa înainte de startul partidei.
În etapa precedentă de campionat, la primul meci după despărțirea de Edi Iordănescu, Legia a remizat, 1-1, cu Widzew Lodz, însă situația s-a înrăutățit considerabil în această săptămână. Mai întâi, joi, gruparea din Polonia a cedat cu 1-2 pe terenul celor de la Celje, în etapa a 3-a a fazei ligii din Conference League.
Apoi, duminică, Legia a avut un meci de coșmar în campionat, contra celor de la Termalica. Oaspeții au deschis scorul la Varșovia în minutul 24, prin Kubica, iar gazdele au reușit să egaleze în repriza secundă, prin fostul jucător de la Rapid și CFR Cluj, Ermal Krasniqi. Ultimul cuvânt a aparținut însă celor de la Termalica, care au dat lovitura în minutul 90+4, prin Trubeha.
Termalica nu mai câștigase un meci de pe 8 august, 1-0 cu Gornik Zabrze, și înainte de victoria cu Legia era pe ultimul loc în campionat. După succesul de la Varșovia, aceștia au urcat pe penultima poziție a clasamentului. De cealaltă parte, Legia este pe locul 10, la o distanță considerabilă, 12 puncte, de liderul Gornik Zabrze.
Legia a anunțat oficial pe 31 octombrie despărțirea de Edi Iordănescu, iar de atunci echipa este condusă de tehnicianul spaniol Inaki Astiz. Recent, presa din Polonia a notat faptul că ibericul ar putea să rămână la conducerea echipei până în iarnă, însă situația s-ar putea schimba după eșecul dezastruos cu Termalica.
În ultimele zile, conducătorii celor de la Legia au purtat discuții cu impresarul antrenorului Ante Simundza, care activează momentan în divizia secundă poloneză, la Slask Wroclaw. Fosta echipă a lui Edi Iordănescu îl dorește pe tehnicianul sloven, însă ar putea fi nevoită să achite o sumă importantă pentru a-l „elibera” pe acesta de contractul cu actuala formație.