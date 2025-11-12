Se alege praful de Universitatea Craiova după plecarea lui Mirel Rădoi? “Riscă play-off-ul! Oricine vine în locul lui, va fi foarte greu”

ADVERTISEMENT

A explodat butoiul cu pulbere în Bănie. Mirel Rădoi și-a anunțat demisia, iar de data aceasta decizia este una definitivă. Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, a urmărit situația și anunță probleme pentru Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova. Marius Șumudică nu vede cu ochi buni despărțirea

Înfrângerea în fața celor de la UTA Arad a detonat bomba în Bănie. Mirel Rădoi nu a mai suportat și le-a anunțat jucătorilor că pleacă de la echipă. Mihai Rotaru a apăsat rapid pe butoane și e gata să

Acum însă situația devine complicată. Va dura ceva timp până când antrenorul ales de Mihai Rotaru va reuși să își implementeze viziunea tactică în jocul Universității Craiova, iar în această perioadă se pot pierde puncte importante.

Se anunță vremuri grele în Bănie. Anunțul lui Marius Șumudică după demisia lui Mirel Rădoi

Marius Șumudică e de părere că succesorul lui Mirel Rădoi va avea o misiune grea la Universitatea Craiova. a analizat la FANATIK SUPERLIGA situația echipei patronate de Mihai Rotaru și nu vede deloc cu ochi buni schimbarea de pe banca tehnică.

„Colegii mei, orice antrenor vine după Rădoi, îi va fi foarte greu. Foarte, foarte greu. Indiferent cine e. Indiferent de experiența cu care vine. Mai ales dacă e străin. Trebuie să implementeze un alt stil de joc.

E foarte greu. O decizie complicată. Eu aș fi încercat să-l conving pe Rădoi să rămână. Craiova pică pe 4. Riscă să rateze play-off-ul”, a precizat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Fanii echipei din Bănie visau la un sezon de poveste. Sigur, mai e timp pentru ca situația să fie redresată, însă Universitatea Craiova rămâne în spatele celor de la Rapid în lupta pentru titlu, iar situația din UEFA Conference League nu e cea mai bună, deși în continuare există șanse la primăvara europeană.

