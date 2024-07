Se amână CFR Cluj – Universitatea Craiova? Reacțiile oficiale: și FCSB a cerut să nu joace meciul din etapa a patra

Cele două formații ar urma să se întâlnească duminică, 28 iulie, de la ora 22:00, însă există posibilitatea ca jocul să fie amânat pentru ca .

Partida CFR Cluj – Universitatea Craiova ar putea fi amânată

În cadrul celei mai noi ediții a , moderatorul Cristi Coste a anunțat că sunt șanse ca meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova, din etapa a 3-a a campionatului intern, să fie amânat, la fel ca și FC Botoșani – FCSB, din runda a 4-a.

”E posibil să se amâne partida dintre CFR Cluj și Universitate Craiova. Este o informație care ne-a parvenit dinspre Ligă, mai ales că, din ce știm noi, FCSB a făcut cerere de amânare a meciului din etapa următoare cu FC Botoșani”, a anunțat Cristi Coste.

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj, nici nu a confirmat, dar nici nu a infirmat posibilitatea amânării partidei programate inițial să se joace duminică, 28 iulie, în Gruia.

”Dacă începem de pe acum să amânăm meciuri, nu știm când o să le jucăm. Este un moment dificil și pentru cei de la Craiova, pentru că și ei sunt în situația în care au meci important. Văzând meciul, 2-0 cred că este un rezultat nedrept.

E mult prea mult cu acel gol înscris pe final care dacă nu ar fi fost ar fi reprezentat realitatea din teren, pentru că știm că Craiova a jucat cu un om mai puțin. Chiar dacă a fost 2-0, consider că au capacitatea și calitatea, și văzând și adversarul, să se califice pentru că este mai bună”, a declarat Balaj.

S-a luat în calcul și amânarea derby-ului Clujului

Oficialul din Gruia a vorbit și despre derby-ul Clujului, din runda cu numărul 4 din SuperLiga, că a fost în discuție să se amâne. ”Era în discuție să amânăm și meciul cu U Cluj ca să-i ajutăm pe cei de la Universitatea pentru că au acea situație delicată cu stadionul.

Fotbalul trebuie să joace cu spectatori și am acceptat, am făcut acest demers și noi pentru a veni în întâmpinarea solicitării lor. Au fost și aici anumite discuții pentru că și noi am avut anumite doleanțe ca suporterii noștri să stea la inelul superior, urmând să le acordăm același tratament când vor juca în Gruia.

Le acordăm bilete suplimentare în tribuna a doua, pentru a avea și ei mai mulți suporteri. Ei au spus că vor face toate mersurile necesare pentru a fi prezenți suporterii stadionului. Nu sunt proprietarii stadionului, dar CJ va răspunde pozitiv. Până la urmă cei care vor sta la inelul superior sunt suporteri clujeni care plătesc taxe și impozite”, a spus BalaJ, la FANATIK SUPERLIGA.