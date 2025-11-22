Se amână două etape din SuperLiga pentru a se pregăti barajul Turcia – România?! Anunţul lui Giovanni Becali: “Asta aş face în locul lui Gino”

ADVERTISEMENT

Tricolorii mai au o singură șansă de a ajunge la Cupa Mondială, semifinala de baraj cu Turcia, iar fotbalul românesc trebuie să fie unit pentru acest țel, crede Giovanni Becali.

Propunerea lui Giovanni Becali înainte de barajul dintre Turcia și România

Fostul impresar spune că pentru a-i da timp lui Mircea Lucescu să pregătească meciul, cei de la LPF trebuie să colaboreze cu FRF și să amâne două etape din SuperLiga. Giovanni Becali crede că așa vor crește șansele ca românii să scoată un rezultat pozitiv la Istanbul și să treacă mai departe către finala de baraj, unde Slovacia sau Kosovo vor aștepta.

„Acum speli rufele cu turcii, dar trebuie să le și calci la finală. Problema este, cred că a și declarat, că are nevoie de 10 zile cu echipa. Bine, dacă LPF și FRF fac un acord și amână meciurile, aș amâna două etape. Amânăm două meciuri, nu unul. Lasă să joace echipele care nu au jucători la lot. Problema este cu jucătorii care sunt afară.

La echipele unde sunt și cum sunt clasificați. Peste 70 la sută joacă afară și au programul lor. E un destin să jucăm cu Turcia. Unde Gică Hagi a devenit legendă. Ianis e născut la Istanbul, da”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show.

Când se va juca meciul dintre Turcia și România

Echipa lui Mircea Lucescu a avut parte de o , alții o consideră ghinionistă, însă cert este că pentru a ajunge la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, tricolorii au nevoie să treacă de Turcia și după vor juca cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, au anunțat cei de la UEFA, în timp ce posibila finală va avea loc pe 31 martie, însă încă nu se știe ora de disputare a acestei confruntări.

Unde se va juca meciul dintre Turcia și România

Informațiile venite dinspre Turcia nu sunt clare încă și nu se știe exact în acest moment dacă meciul se va disputa sigur la Istanbul. Au existat probleme cu suporterii de la cele 3 mari echipe, Galatasaray, Fenerbahce și Besiktas. Iar federația turcă, tocmai pentru a preveni anumite incidente,

Principalele variante în acest sens ar fi constituite de arenele din Konya, Bursa și Kocaeli. Doar că lucrurile nu sunt încă tranșate în acest moment din acest punct de vedere. Astfel, în continuare varianta Istanbul nu trebuie eliminată definitiv din discuție. Cel mai probabil, o decizie finală în acest sens ar urma să fie luată de către Federația Turcă de Fotbal cu puțin timp înaintea meciului programat în luna martie.