Se amână revenirea la FCSB a starului dorit de Gigi Becali. Semnează în Golf și va fi coleg cu Yannick Carrasco

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Gigi Becali (68 de ani) încearcă să facă la FCSB o echipă tare, cu care să se bată din nou la titlu și cu care să atace faza principală din grupa. Din nefericire pentru latifundiarul din Pipera, unul dintre jucătorii pe care spera să îi aducă în această vară nu va ajunge sub comanda lui Marius Baciu. Fotbalistul va semna în zona Golfului și va fi coleg cu Yannick Ferreira Carrasco (32 de ani).

Veste proastă pentru Gigi Becali! Adrian Șut nu mai vine la FCSB

în schimbul sumei de 1,4 milioane de euro. Transferul a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Cu toate acestea, mijlocașul român nu s-a impus în Emiratele Arabe Unite și ar putea să schimbe echipa în această vară. dar planurile au fost date peste cap.

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Conform presei din Golf, internaționalul român urmează să semneze cu Al-Shabab Riad, o formație de tradiție din Arabia Saudită. Al-Shabab Riad, echipa care îl vrea pe Adi Șut are în palmares 6 titluri de campioană, ultimul cucerit în 2011-2012. Cu toate acestea, sezonul trecut, gruparea din Riad a terminat pe locul 13 din 18.

Potrivit jurnaliștilor arabi, Al-Ain și Al-Shabab negociază, în aceste zile, pentru trecerea fotbalistului român la gruparea din Saudi Pro League. Rămâne de văzut cum se va realiza mutarea: prin împrumut sau sub forma unui transfer definitiv. Șut mai are contract cu Al-Ain până în vara lui 2028. Al-Shabab Riad nu e deloc străină de români.

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În ultimii ani, gruparea care îl vrea pe Adi Șut a avut chiar și antrenor român, pe Marius Șumudică, care a lucrat acolo în 2018-2019 și în 2022. În primul mandat al lui Șumudică, acesta a și luat doi jucători români cu el, pe Valerică Găman și pe Constantin Budescu.

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Adrian Șut, coleg cu Ferreira Carrasco

Potrivit surselor din zona arabă, bugetul anual al clubului Al-Shabab e de peste 40 de milioane de euro. Dacă se va transfera la gruparea din Riad, Adrian Șut va deveni coleg cu belgianul Yannick Carrasco (32 de ani), fost star al celor de la Atletico Madrid. Aripa stângă de meserie, Carrasco evoluează, la Al-Shabab, din 2023, fiind cel mai bine plătit fotbalist al echipei cu un salariu stagional de 13 milioane de euro.