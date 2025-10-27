Ce s-a ales de lotul feminin de gimnastică, echipă adorată de milioane de români. Este scandal total între mama și antrenoarea Sabrinei Voinea și Denisa Golgotă. Amenințări, acuze și declarații explozive

ADVERTISEMENT

Este scandal total în gimnastica românească, după ce la revenirea în țară de la Jakarta, Denisa Golgotă a făcut acuzații grave cu privire la ceea ce s-a întâmplat la Mondiale. Mama Sabrinei Voinea a luat atitudine și a trecut la amenințări. Nu a iertat-o deloc pe sportivă și a ținut să explice tot ce s-a întâmplat în timpul competiției

Ce a zis, de fapt, mama Sabrinei Voinea, după acuzațiile Denisei Golgotă

În ciuda faptului că nu a oferit nume când a vorbit despre faptul că a fost hărțuită la Campionatele Mondiale, este clar că Denisa Golgotă a făcut referire la mama colegei sale Sabrina Voinea. Fosta gimnastă Camelia Voinea, care este și antrenoarea fiicei sale, nu a întârziat să-i dea replica.

ADVERTISEMENT

”Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi. Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni.

Nu am vrut să ne plângem, dar și noi am făcut toxiinfecție alimentară, am fost răcite, iar Sabrina a concurat cu febră de 38,6 grade. În plus, i-a recidivat și tendinita cu care s-a confruntat și la Jocurile Olimpice, și la Europene.

ADVERTISEMENT

Dar chiar și așa, ne-am luptat de la egal la egal cu cele mai bune gimnaste din lume. Ne-am fi dorit mai mult, pentru că am plecat la drum cu alt obiectiv, dar suntem bine”, a declarat Camelia Voinea, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat, de fapt, în lotul feminin de gimnastică. De ce s-a ajuns la ceartă

La revenirea în țară după Campionatele Mondiale, acolo unde a ocupat locul 7 în finala de la sol, Denisa Golgotă a făcut niște acuzații grave. Sportiva revenită în competiții după o pauză de 5 ani și a menționat că a depus o plângere la federație care a fost însă ignorată.

”Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât și hărțuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de federație. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (n.r. – Nu a fost niciun răspuns din partea federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate. Federaţia favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri.

Nu este normal să fie un aşa tratament faţă de celelalte sportive, nu doar de mine. Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi că o să am nevoie de operaţii estetice”, a mărturisit Golgotă.

Ce reacție a avut Federația Română de Gimnastică

Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, s-a arătat siderat de acuzațiile extrem de grave făcute de sportiva în vârstă de 23 de ani și a anunțat demararea unei anchete care să facă lumină în acest caz.

”Au fost niște chestiuni mai vechi, petrecute în trecut, care au culminat cu tot ce s-a întâmplat acum deși credeam că s-a trecut peste ele. Rivalitatea sportivă e bună, dar aici trecem peste o linie. Eu, personal, i-am adus medic Denisei Golgotă, am umblat prin spitale, m-am zbătut ca totul să fie ok, acum ce citesc pare un scenariu SF.

Ar fi trebuie să spună acolo dacă s-a întâmplat ceva grav. Va urma o anchetă după această întrecere, nu las lucrurile așa nicio clipă pentru că nu putem merge înainte așa cum se prezintă situația acum”, a spus Suciu.

România, fără medalie la Mondialele de gimnastică

Din păcate, România nu a reușit să câștige nicio medalie la Campionatele Mondiale de la Jakarta. Dacă Denisa Golgotă s-a clasat pe locul 7 în finala de la sol, Sabrina Voinea și a încheiat pe 7 la bârnă.

Imediat după ce s-au afișat rezultatele finale în finala de la sol, Sabrina Voinea a fost surprinsă spunând: ”Patru? De ce?”. Ea a fost la egalitate cu Abigail Martin, dar britanica a luat bronzul pentru că a avut notă mai mare la execuție.