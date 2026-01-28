Se anunță dezastru la FCSB – Fenerbahce! Decizia suporterilor la care nu se așteptau Gigi Becali și Mihai Stoica. Foto

ADVERTISEMENT

FCSB și Fenerbahce se înfruntă pe Arena Națională în ultima etapă din „faza ligii” UEFA Europa League. Deși conducerea se așteaptă la o asistență ridicată și la o rețetă financiară de succes. Totuși, fanii campioanei vor să răstoarne calculele lui Gigi Becali și Mihai Stoica.

Asistență redusă la FCSB – Fenerbahce? Suporterii roș-albaștrilor își vând biletele pe internet

FCSB are un start de an de coșmar. În 2026, campioana României are înfrângeri pe linie, iar acest lucru i-a îndepărat pe suporteri de la stadion. La ultimul meci, pierdut în fața lui CFR Cluj, scor 1-4, pe Arena Națională au asistat doar 5000 de spectatori, mai puțin de jumătate din media roș-albaștrilor din actualul sezon de SuperLiga, care trece de 11.000 de fani.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, conducerea FCSB-ului e optimistă în perspectiva meciului cu Fenerbahce, ultimul din grupa XXL de Europa League. FANATIK a anunțat în exclusivitate că s-au vândut aproximativ 25.000 de bilete pentru partida cu turcii, probabil ultima a roș-albaștrilor în Europa. În plus, tot din informațiile FANATIK, pentru duelul cu FCSB din etapa 8 din „faza ligii”.

Chiar dacă fanii campioanei României și-au achiziționat bilete într-un număr impresionant, sunt șanse bune ca șefii roș-albaștrilor să aibă o surpriză neplăcută la partida programată joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00. Pe internet circulă deja postări în care suporterii FCSB-ului se străduiesc să își vândă biletele pentru meciul cu Fenerbahce sub prețul de achiziție.

ADVERTISEMENT

Cât costă biletele la FCSB – Fenerbahce pe site-ul de ticketing al roș-albaștrilor

VIP 1 – 500 lei

VIP 2 – 300 lei

VIP 3 – 200 lei

Tribuna 2 Inel 1 – 125 lei

Tribuna 2 Inel 2 – 100 lei

Tribuna 2 Inel 3 – 75 lei

Tribuna 1 Inel 3 – 75 lei

Peluza Nord Inel 1 – 60 lei

Peluza Nord Inel 2 – 50 lei

Peluza Nord Inel 3 – 40 lei

Asistența va fi peste 25.000. Nu știu dacă toți care și-au achiziționat bilete vor veni. Foarte mulți vor veni pentru Fenerbahce, pentru că e o comunitate turcă destul de importantă și în România. La un moment dat erau vreo 2700. Cred că vor fi mulți. Am jucat cu Feyenoord și am bătut, orice se poate întâmpla” – Mihai Stoica

Câți bani a câștigat Gigi Becali din bilete la meciurile de acasă din Europa League

În toamna lui 2025, după calificarea în „faza ligii”, FCSB a scos la vânzare pachete pentru toate cele patru meciuri de acasă din Europa League. Campioana româniei a reușit să vândă nu mai puțin de 10.000, în ciuda prețurilor piperate. Media a fost de 500 lei un pachet la Tribuna 2 Inel 1, în zona centrală a stadionului. Ulterior, FCSB a vândut separat tichete, pentru fiecare partidă în parte. Duelul cu Fenerbahce a fost considerat încă de la început „meciul vedetă” pentru fanii roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu a obținut decât șase puncte din victoriile cu Go Ahead Eagles (1-0) și Feyenoord (4-3), rețeta financiară reușită de FCSB pe tabloul principal din Europa League a fost una foarte bună. Cel puțin în ceea ce privește vânzarea de bilete. Pentru cele patru jocuri de pe Arena Națională, .

Câți spectatori a avut FCSB pe teren propriu la meciurile din „faza ligii”

FCSB – Young Boys Berna 0-2, 25.056 spectatori

FCSB – Bologna 1-2, 27.643 spectatori

FCSB – Feyenoord 4-3, 22.857 spectatori

Peluza Nord, protest fără precedent

Nu este de mirare că fanii roș-albaștrilor părăsesc echipa în această perioadă dificilă. FCSB e ca și eliminată din cupele europene, iar în SuperLiga situația e una critică. Campioana en-titre se află pe locul 11, cu 31 de puncte, la cinci lungimi de play-off. Primii care s-au întors împotriva jucătorilor au fost chiar ultrașii din Peluza Nord. După ce .

ADVERTISEMENT

„Tot ce fac suporterii, eu sunt alături de ei. Pentru că, ce au făcut ei, rar se întâlnește. Au susținut echipa până în ultimele momente, până la cea mai mare cădere. Atunci, nu ai ce să le spui. Orice decizie iau suporterii, eu sunt alături de ei”,

În unanimitate am hotărât să începem cu un protest pașnic. Venim la meci, dar fără steaguri, bannere, mesaje și fără să cântăm. Vom fi alături de echipă și nimic mai mult. Considerăm că nu ne merită” – Gheorghe Mustață