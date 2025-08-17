Se anunță incendiu la derby-ul Rapid – FCSB! Câți fani ai celor două rivale sunt așteptați pe Arena Națională

Rapid – FCSB este una dintre cele mai incendiare întâlniri pe care campionatul românesc le oferă pe parcursul unui sezon. în cartea cu sute de meciuri epice, fie că au fost disputate pe Giulești, Ghencea sau Arena Națională.

Rapid – FCSB, partida vedetă a etapei cu numărul 6! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională

SuperLiga se pregătește să găzduiască un nou duel al coloșilor! Rapid și FCSB sunt gata să dea tot ce au mai bun pe Arena Națională, în meciul din etapa cu numărul 6 din noua stagiune de campionat. Formația de sub Podul Grant a renunțat la Giulești pentru a putea aduce mai mulți fani la stadion.

Cu toate acestea, Arena Națională va fi doar pe jumătate plină. Până sâmbătă după-amiază se vânduseră doar 22.000 de bilete, iar la ora meciului se estimează ca 25.000 de fani să fie prezenți, anunță

În ultima partidă dintre cele două rivale în care giuleștenii au fost gazde pe Arena Națională, meciul a adunat aproximativ 30.000 de fani pe stadion, iar scorul a fost 0-0, însă, de această dată, suporterii așteaptă un meci mult mai spectaculos.

FCSB a spart gheața împotriva Rapidului, dar giuleștenii pot profita de forma mai puțin bună a rivalilor

După 9 meciuri în care campioana României nu a reușit să se impună în fața lui Rapid, FCSB a reușit să spargă gheața în ultimul meci disputat, în returul play-off-ului sezonului precedent. „Roș-albaștrii” au condus cu 2-0 la pauză, prin golurile lui Cisotti și Bîrligea, iar avantajul a fost suficient cât să asigure victoria lui FCSB la finalul celor 90 de minute.

Dacă Rapid nu era într-un moment foarte bun la acea vreme, din cauza disensiunilor între Marius Șumudică și conducere, iar adversarii erau în formă maximă, de această dată giuleștenii întâlnesc o FCSB foarte vulnerabilă. Campioana SuperLigii din ultimele două sezoane a strâns doar 4 puncte în primele 5 etape, în timp ce Rapid a început foarte bine campionatul cu Costel Gâlcă la cârmă.

Până în acest moment, Rapid nu a pierdut niciun meci în SuperLiga României, adunând 11 puncte în urma a 3 victorii și două rezultate de egalitate, însă casele de pariuri o dau favorită pe campioana României, care iar joi, 21 august, se va afla în Scoția pentru turul din play-off-ul Europa League contra Aberdeen.

Alex Dobre, discurs războinic înainte de Rapid – FCSB

„Fiecare derby are o semnificație aparte, aștept cu nerăbdare și cu mare plăcere meciul de mâine, sunt entuziasmat, privesc pozitiv, atât eu, cât și colegii mei, și așteptăm suporterii să vină în număr cât mai mare să ne susțină. Banderola a venit pentru că eu am fost cum sunt eu, adică energic, cu determinare, cu ambiție, asta probabil mi-a adus și banderola. Eu o să continui să fiu la fel, să mă îmbunătățesc, săptămânal și să îmi ajut echipa prin calitățile mele și prin ceea ce sunt. Cu siguranță este o responsabilitate, dar încerc din energia mea și ce am eu să le inspir și colegilor mei.

M-am gândit la un discurs care să motiveze fiecare jucător în parte și cu siguranță îi va motiva mâine și vom fi în cea mai bună formă la ora începerii meciului. (n.r. Dacă Rapid pornește cu prima șansă înaintea acestui meci) Eu așa țin să cred, am făcut tot ce ne-a stat în putere săptămâna aceasta să ne pregătim foarte bine, să ne recuperăm după meciul pe care l-am avut în deplasare la Galați, și eu zic că mâine seară vom fi în cea mai bună formă să performăm”, a spus Alex Dobre la conferința de presă dinaintea meciului.