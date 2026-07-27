Se anunță infern pe „Ion Oblemenco”! Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de U Craiova – Levski

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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Returul cu Levski Sofia din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League se va disputa miercuri seară, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar interesul suporterilor este în continuă creștere.

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Până în acest moment, clubul a vândut aproximativ 8.000 de bilete, cifră în care sunt incluse și pachetele comercializate pentru partidele cu Levski și Petrolul. Fanii s-au grăbit să ajungă la casele de bilete pentru a fi siguri că își vor asigura un loc la unul dintre cele mai importante meciuri ale verii.

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În ultimele două zile, ritmul vânzărilor a fost unul foarte bun, fiind comercializate aproximativ 1.500 de bilete pe zi. Oficialii clubului sunt convinși că interesul va crește și mai mult în orele dinaintea meciului, mai ales că duelul este decisiv pentru calificarea în turul al treilea preliminar. În tur, Levski Sofia s-a impus cu 1-0, iar oltenii au nevoie de o victorie pentru a întoarce soarta calificării. Peluza Nord este complet sold out, toate sectoarele fiind epuizate. La Tribuna a II-a, cea mai mare a stadionului „Ion Oblemenco”, mai sunt disponibile aproximativ 500 de bilete, doar în sectoarele 7 și 13. Sectoarele 8, 9, 10 și 11 au fost deja epuizate

În plus, Universitatea Craiova a iar toți abonații au acces la partida cu formația bulgară pe baza abonamentului. Asta înseamnă că, în acest moment, aproape jumătate din locurile stadionului „Ion Oblemenco” sunt deja ocupate de suporterii care și-au asigurat locul încă de la începutul sezonului prin achiziționarea unui abonament.

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În aceste condiții, Universitatea Craiova are deja asigurată prezența a aproximativ 19.000 de spectatori la partida cu Levski Sofia, luând în calcul biletele vândute și abonamentele active. Conducerea clubului este însă convinsă că până la ora fluierului de start în tribune vor fi cel puțin 25.000 de suporteri. Stadionul „Ion Oblemenco” se anunță aproape plin la returul cu Levski Sofia. Abonamentele vor rămâne valabile și pentru un eventual meci din turul al treilea preliminar al cupelor europene.

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Partida se anunță încinsă și din cauza situației create de suporterii lui Levski. , mai mulți fani ai oaspeților au anunțat că vor încerca să ajungă pe stadion folosind bilete cumpărate în sectoarele rezervate suporterilor Universității Craiova.