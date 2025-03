Se anunță o nouă nuntă în showbizul românesc. Un cunoscut artist și-a cerut iubita în căsătorie

Se anunță încă o nuntă în showbizul românesc. Un artist român a făcut marele anunț, iar fanii sunt încântați să afle că și-a cerut iubita de soție. Iată despre cine este vorba!

Artistul român care și-a cerut iubita în căsătorie

Un artist român a emoționat profund fanii de pe rețelele sociale, împărtășind un moment important din viața sa. Într-un gest plin de sensibilitate, el și-a cerut iubita, cu care avea o relație de mulți ani, să îi fie soție.

Această decizie a marcat un pas major în povestea lor de iubire, stârnind reacții din partea urmăritorilor săi. Șerban Cazan, căci despre el este vorba, a decis să-și petreacă întreaga viață alături de Andreea, femeia care i-a cucerit inima.

de prezența prietenilor apropiați ai celor doi, care le-au fost alături în acest pas semnificativ. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru intim, într-un restaurant, unde Șerban Cazan s-a așezat cu emoție în genunchi și a pus întrebarea mult așteptată.

După ce a primit un răspuns afirmativ, cu un ”DA!” din toată inima, i-a oferit Andreei un buchet de flori spectaculos și cu o piatră prețioasă rotundă.

„Pentru totdeauna începe acum.. DA!!!”, este mesajul transmis de Șerban Cazan, ulterior, în mediul online. Clipul video a adunat în scurt timp sute de aprecieri și comentarii cu felicitări.

Cine este Șerban Cazan

Șerban Cazan, cofondator al HaHaHa Production împreună cu Smiley, își pune amprenta și în carierele internaționale ca producător și compozitor pentru Rag’n’Bone Man, prin intermediul ROMDROPS. Acest artist britanic, cu o carieră de succes pe plan mondial, a obținut numeroase premii și a stabilit recorduri, consolidându-și cu fiecare realizare locul de top în industria muzicală globală.

Șerban Cazan a semnat ca și compozitor al piesei „What Do You Believe In”, care, la scurt timp după lansare, a fost aleasă „Piesa săptămânii” la BBC Radio 2 și „Cea mai tare piesă” la BBC Radio 1, cel mai influent post de radio din Marea Britanie.