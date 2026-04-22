Se anunță spectacol! Număr impresionant de bilete vândute pentru Dinamo – Universitatea Craiova

Duelul din semifinalele Cupei României Betano, dintre , ce va avea loc în București, pe Arena Națională, se anunță a fi unul cu atmosferă deosebită, asta după ce suporterii formației gazdă au cumpărat un număr impresionant de bilete. Duelul este programat joi, 23 aprilie, ora 20:30.

Se anunță o prezență importantă a suporterilor pe Arena Națională

Fanii lui Dinamo au fost dezamăgiți de parcursul echipei din play-off, unul care nu a impresionat și care a spulberat rapid orice șansă de luptă pentru titlu. Totuși, aceștia răspund prezent pentru duelul din Cupa României Betano, cu Universitatea Craiova, în speranța că echipa lor o să triumfe în această competiție. Cei din Peluza Cătălin Hîldan au anunțat că s-au vândut deja peste 17.000 de bilete pentru meciul cu Universitatea Craiova și au avut un mesaj mobilizator.

„SE MOBILIZEAZĂ CÂINII! Suntem la doar două meciuri de un trofeu și o calificare în Europa, după mulți ani. Împreună vom reuși! Selectați două bilete și veți plăti doar unul. Link-ul îl găsiți în comentarii. DINAMO – Craiova, semifinala Cupei României (o singură manșă), joi, ora 20:30, Arena Națională”, au scris pe Facebook fanii din PCH.

Finala Cupei României se va juca la Sibiu, iar U Cluj are deja biletele asigurate.

Universitatea Craiova are avantaj moral înainte de meciul cu Dinamo

Cele 2 echipe s-au întâlnit deja de 3 ori în acest sezon, iar până acum oltenii au avut câștig de cauză o dată și de două ori s-a terminat egal. Prima partidă a fost în campionat, în sezonul regulat, în Bănie, iar scorul final a fost egal, 2-2, însă confruntarea nu a fost lipsită de scandal. Trupa din Bănie a acuzat faptul că Bancu a fost eliminat ușor după un , iar scoțianul nu a fost penalizat.

A urmat egalul din campionat, de la București, 1-1, meci care la fel a fost echilibrat și la care dinamoviștii au reclamat arbitrajul. Ei au cerut henț la golul egalizator, după ce mingea l-a lovit în mână pe Carlos Mora. Ultima partidă a fost recent, în play-off, tot pe Arena Națională, iar elevii lui Filipe Coelho s-au impus, 1-0, după un gol al lui Etim și o defensivă excelentă în partea secundă, cu un om în minus.