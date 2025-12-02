ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a decis să ofere intrare liberă tuturor iubitorilor de „alb-albastru“ la derby-ul extrem de important cu CFR Cluj de la finalul săptămânii. Așa cum era de așteptat, fanii au răspuns pozitiv și au achiziționat un număr record de bilete gratuite în doar prima oră din momentul publicării anunțului pe pagina oficială a clubului.

Se pare că derby-ul din weekend dintre Universitatea Craiova – CFR Cluj se va juca cu casa închisă! Fanii olteni au epuizat în doar 60 de minute un număr record de bilete gratuite, pregătindu-se, astfel, pentru o atmosferă infernală în Bănie. Din informațiile FANATIK, peste 6.000 de bilete gratuite au fost însușite deja de către suporterii Științei în doar prima oră din momentul anunțului.

Fiecare persoană în parte poate revendica maximum 3 bilete o singură dată. De asemenea, cei care vor achiziționa bilete la Tribuna VIP trebuie să plătească, în schimb, suma de 150 de lei. Totuși, banii nu vor intra automat în conturile clubului. Spectatorii vor primi un voucher în valoare de 150 lei care poate fi folosit în magazinele clubului, de unde pot cumpăra tricouri, șepci, fulare, dar și alte produse cu logo-ul echipei.

Conducerea Universității Craiova, gest impresionant înainte de derby-ul cu CFR Cluj

Conducerea Universității Craiova a dat din nou dovadă de responsabilitate și empatie, transformând meciul de duminică cu CFR Cluj într-o adevărată acțiune de solidaritate. , iar în schimb clubul îi invită să aducă o pereche de ghetuțe noi pentru copiii din Oltenia care au nevoie de căldură în această iarnă.

„Încălțăm copiii Olteniei. Împreună! Împotriva CFR Cluj, duminică, Știința deschide porțile pentru toți suporterii — intrare liberă, pe baza biletului revendicat online sau de la case. Tot ce cerem în schimb este ceva ce poate schimba o iarnă pentru copiii cu nevoi din Oltenia: o pereche de ghetuțe noi, lăsată în locurile special amenajate la porțile de acces ale „Vulcanului“.

Universitatea Craiova și Fundația Zurli le vor duce mai departe copiilor din Oltenia care au cu adevărat nevoie de ele. Noi dăm fotbalul. Voi dați căldura. Împreună dăm speranță!“, se arată în comunicatul Universității Craiova.

Cum vede Sorin Cârțu lupta pentru play-off. Care echipe se bat pentru poziția a 6-a

, asta după ce a fost de acord că sunt 5 formații care sunt cu șanse foarte mari să se claseze între primele 6. Cârțu e de părere că Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, FC Botoșani și FCSB vor fi în play-off la finalul sezonului regulat.

„(n.r. cine se va mai califica în play-off alături de Dinamo, Rapid, Craiova, FCSB și Botoșani) Cred că aici se va alege a 6-a echipă, dintre FC Argeș, Farul, U Cluj, Oțelul. Mi se pare mult mai constantă, FC Argeș, foarte greu de combătut. O echipă grea. Punctele avans se pot pierde ușor dacă ai câteva rezultate proaste. E o echipă care joacă, care are un echilibru în apărare și atac”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.