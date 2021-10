Se ascute lupta pentru Balonul de Aur! Robert Lewandowski, încredere la cote maxime: „Rezultatele mele vorbesc de la sine”

Robert Lewandowski (33 de ani) este pe val și în acest sezon. Chiar daca nu a marcat în victoria Poloniei cu San Marino din preliminariile Campionatului Mondial, scor 5-0, atacantul se prezintă în continuare într-o formă excepțională la echipa de club, Bayern Munchen.

Cu șase goluri înscrise în campania de calificare, „Lewa” își poate trece în cont și alte reușite în această seară. De la ora 21:45, leșii joacă derby-ul pentru locul 2 cu Albania. După șapte runde, albanezii sunt în spatele Angliei, cu 15 puncte, în timp ce Polonia completează podiumul, cu 14 puncte.

Indiferent de importanța meciului echipei naționale, lui Robert Lewandowski nu are cum să nu îi fugă mintea la Balonul de Aur, . Gala pentru decernarea premiului va avea loc pe 29 noiembrie, la Théâtre du Chatelet, din Paris.

Robert Lewandowski vrea cu orice preț Balonul de Aur

Într-un interviu recent acordat, starul lui Bayern Munchen a vorbit despre șansele pe care le are să pună mâna pe mult râvnitul „Ballon d’Or”, dar și despre viitorul său, inclusiv ceea ce privește retragera din fotbal.

Polonezul este probabil cel mai nedreptățit fotbalist din istoria sportului rege. Atât specialiștii, cât și oamenii din fotbal consideră că, în 2020, trofeul trebuia sa îi fie acordat lui „Lewa”, dacă ceremonia de premiere nu ar fi fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus.

„Toată lumea a văzut ce am realizat și ceea continui să fac. Dacă sunt de părere că încă mai pot câștiga Balonul de Aur? Rezultatele mele vorbesc de la sine. Ceea ce am reușit eu în ultimii doi ani de zile este o performanță uriașă nu doar pentru mine, ci pentru orice alt jucător din istoria acestui sport”, a declarat Robert Lewandowski, în .

În zece meciuri jucate în acest sezon pentru Bayern Munchen, Robert Lewandowski a înscris 13 goluri, în toate competițiile.

„Am o șansă să câștig Balonul de Aur. Am demonstrat că nu contează de unde vii sau cât de tare muncești. Am demonstrat că, deși am avut un început dificil de carieră, am obținut cheia succesului”, a adăugat polonezul.

„Guardiola m-a învățat să văd fotbalul diferit”

Ajuns la 33 de ani, „Lewa” mai are contract cu Bayern Munchen până în vara lui 2023 și recunoaște că e bântuit de multă vreme de gândurile retragerii: „Mă pregătesc de retragere încă de când aveam 27 de ani. Momentan nu știu dacă voi fi sau nu antrenor. Momentan nu vreau. Dar la doi sau trei ani de la retragerea mea probabil că îmi va lipsi fotbalul. Îmi va lipsi vestiarul”.

În cazul în care va alege calea antrenoratului, Robert Lewandowski a avut cu siguranță ce învăța de la Pep Guardiola: „Mi-a arătat cum să văd fotbalul dintr-un alt punct de vedere. După ce am lucrat cu Guardiola, văd fotbalul diferit, deoarece îl privesc din altă perspectivă.

Înțeleg cine a comis o eroare, cine ar fi putut să se descurce mai bine și cu tu, individual, poți deveni mai bun decât adversarul său. Am vorbit cu Pep și mi-a spus: ‘Nu te pot ajuta să devii un atacant mai bun, deoarece ești foarte bun, dar pot ajuta ca echipa să îți aducă mingea în careu, iar acolo tu știi ce și cum ai de făcut’”.

. În Bundesliga, polonezul a reușit o performanță incredibilă. El a doborât un record vechi de 49 de ani, reușind să marcheze 41 de goluri într-un sezon în prima ligă din Germania.