Se ascute lupta pentru putere în PNL. Premierul Bolojan ar viza schimbarea oamenilor lui Thuma din conducerea filialelor liberale din București

În următoarea întâlnire a Biroul Politic Național (BPN) al Partidului Național Liberal (PNL), este programată o ședință decisivă, în care premierul și președintele partidului, Ilie Bolojan, va propune restructurări importante ale conducerii organizațiilor de sector PNL din București. Conform informațiilor FANATIK, confirmate de lideri importanți din PNL, președintele partidului, Ilie Bolojan, intenționează ca, în ședința următoare a Biroului Politic Național (BPN), să propună schimbarea liderilor filialelor de sector din București. Vizați sunt președinții de organizații considerați apropiați ai „baronului” Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.

Confruntarea Bolojan vs. Thuma

Potrivit unor surse liberale, există dorința ca schimbările propuse să ducă la o echipă mai omogenă, loială direcției lui Bolojan, dar și cu un amestec de tineri și oameni de încredere ai premierului, cum este și Cristina Trăilă — o apropiată a lui Bolojan.

Singura excepție ar urma să fie liderul filialei Sector 1, , care și-ar păstra funcția de președinte de organizație. Acesta a beneficiat, de altfel, de sprijinul lui Hubert Thuma atât pentru candidatură, cât și pentru câștigarea Primăriei Sectorului 1 din partea PNL.

„Inițial, ședința BPN urma să aibă loc în această săptămână, dar întâlnirea a fost amânată probabil până după 16 ianuarie. Asta pentru că pe 16 ianuarie ar urma o decizie importantă a Curții Constituționale privind reforma pensiilor și pensionărilor magistraților. Ședința BPN va analiza și această decizie a judecătorilor constituționali și care vor fi următori pași”, a explicat, pentru FANATIK, unul dintre membrii PNL.

Tensiunea din partid nu este nimic nou. La finalul anului 2025, Bolojan l-a înlăturat pe Thuma de la coordonarea PNL București și l-a înlocuit cu primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu. Propunerea a fost votată de conducerea partidului și privită de mulți drept o înfrângere simbolică majoră pentru tabăra lui Thuma.

Potrivit declarațiilor surselor din partid, obținute de FANATIK, Bolojan a criticat în ședințe recente lipsa de implicare a unor lideri liberali în campania pentru Primăria Capitalei. Declarațiile au fost o aluzie clară la Thuma și aliații săi. În vreme ce Thuma și susținătorii săi au replicat că unele critici sunt neîntemeiate și că responsabilitățile pentru anumite situații interne sunt atribuite greșit, conform declarațiilor obținute de FANATIK.

Două viziuni diferite

Bolojan spune că partidul are nevoie de reformă, modernizare și eficientizare, adaptându-se la realitățile politice post-alegeri locale din 2025. Mai mult, Bolojan dorește o apropiere de USR și de electoratul reformist.

par să susțină o abordare mai tradițională, cu păstrarea unor structuri de putere consolidate și critici la direcția în care se îndreaptă partidul. Din punct de vedere politic, Thuma dorește o apropiere de PSD.

Obiectivul lui Bolojan: înlocuirea oamenilor lui Thuma

Bolojan insistă ca PNL să fie reorganizat, cu excepția filialelor care au performat bine la alegerile pentru Primăria București, la sfârșitul anului trecut — în special Sectorul 1 și Sectorul 6, unde liberalii au obținut rezultate bune.

Informațiile obținute de FANATIK încă de săptămâna trecută au fost confirmate în ultimele două zile de alți doi lideri ai PNL din Capitală. „Sunt două poziții destul de diferite. Sper să se ajungă la o variantă bună pentru partid, iar varianta aleasă să fie apoi sprijinită și de tabăra pierzătoare. Asta este rolul unor competiții interne”, ne-a confirmat un lider PNL Sector 1.

Propunerile lui Bolojan pentru conducerea filialelor

Potrivit informațiilor interne din PNL și surselor de presă, premierul și președintele partidului vrea să înainteze următoarele nume pentru liderii filialelor sectoriale:

Sectorul 1: George-Cristian Tuță, actualul primar și șef de filială PNL, va rămâne în funcție.

Sectorul 2: Silviu Feroiu, consilier general. Este activ în zona administrativă și de politici publice locale. Este considerat un lider tehnic, cu profil discret, implicat în proiecte de guvernanță urbană și reformă instituțională.

Sectorul 3: Antonel Tănase, un apropiat al lui Ludovic Orban. Numele acestuia a fost inclus în negocierile privind fuziunea cu Forța Dreptei și pactul pentru susținerea lui Ciprian Ciucu la București. Antonel Tănase este fost secretar general al Guvernului și apropiat al conducerii centrale liberale. Este un politician cu experiență executivă, implicat în negocieri politice și în reorganizarea structurilor PNL din București.

Pentru Sectorul 3, aripa Thuma l-ar dori șef de filială pe Stelian Bujduveanu, fost primar general interimar al Capitalei, după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României. Acesta este văzut ca apropiat al lui Thuma, ceea ce complică nominalizarea, ne-a explicat un membru al partidului.

Sectorul 4: Cătălin Renghea este propunerea grupării conduse de Ilie Bolojan. Este lider PNL Sector 4, cu activitate în administrația locală și în structurile partidului. Este promovat ca un profil organizatoric, implicat în consolidarea filialei și în coordonarea proiectelor politice la nivel de sector.

Sectorul 5: Avocata Cristina Trăilă, parte din echipa de încredere a lui Bolojan, este favorită pentru conducerea filialei.

Sectorul 6: Paul Moldovan ar urma să fie uns în funcția pe care o ocupă în prezent ca interimar. El este primarul interimar al Sectorului 6 și omul de încredere al lui Ciprian Ciucu.

Primarul Ciucu va prelua și conducerea filialei PNL București

De asemenea, la nivelul filialei București, rolul de coordonator va rămâne în sarcina lui Ciprian Ciucu. Acesta ar urma să fie și președintele filialei, conform informațiilor FANATIK. Astfel, Sebastian Burduja va fi schimbat din poziția de președinte al filialei. Burduja este un alt apropiat al lui Thuma. Sebastian Burduja este președintele PNL București din decembrie 2024 și fost ministru în Guvern.

Aceste propuneri vor fi supuse votului miercuri, în cadrul ședinței BPN, iar validarea lor va marca un punct de cotitură pentru echilibrul puterii interne în PNL.

Cine sunt actualii lideri ai filialelor PNL din București și sectoare

PNL București era coordonat până de curând de Hubert Thuma, până ce a fost înlocuit de Ciprian Ciucu în decembrie 2025, la propunerea lui Bolojan.

La nivelul filialelor de sector, actualii președinți sunt:

Sectorul 1: liderul actual este George-Cristian Tuță, ales ca președinte interimar al filialei în decembrie 2023.

Monica Cristina Anisie este actualul președinte al PNL Sector 2. Fost ministru al Educației, Anisie conduce organizația din Sectorul 2 din 2023, fiind susținută de vechea conducere liberală și implicată în coordonarea campaniilor locale și parlamentare.

Andrei Baciu este președintele PNL Sector 3. Medic de profesie și fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, Baciu conduce organizația din Sectorul 3 din 2023, fiind promovat ca reprezentant al unei generații tehnocrate din PNL.

Ionuț Stroe este președintele PNL Sector 4. Deputat și fost ministru al Tineretului și Sportului, Stroe conduce filiala din 2022, fiind unul dintre liderii liberali cu experiență guvernamentală și un apropiat al vechii conduceri PNL.

Dan Ștefan Meran este președintele PNL Sector 5. Lider local al organizației, Meran a fost numit la conducerea filialei în urma reorganizărilor interne din PNL și este considerat un apropiat al structurii vechi de putere din partid, cu influență în zona administrativă a sectorului.

PNL Sector 6 îl are ca președinte interimar pe Paul Moldovan.

Cine este Hubert Thuma

Hubert Petru Ștefan Thuma est președinte al Consiliului Județean Ilfov, vicepreședinte al PNL București-Ilfov și, până de curând, coordonator al PNL București.

Este unul dintre cei mai influenți lideri ai aripii conservatoare din PNL și un critic vocal al guvernării sau al anumitor politici promovate de Bolojan, inclusiv în problema taxelor și impozitelor locale, unde a acuzat Guvernul de decizii care ar fi dus la creșterea poverii pentru edili și cetățeni.

Thuma este perceput ca un pol de putere distinct în partid, cu influență în rândul unor organizații locale din Ilfov și București, și face parte dintre liderii care au o puternică rețea de sprijin. Aceste conexiuni sunt unul dintre motivele pentru care actuala bătălie internă este atât de intensă: este vorba nu doar despre funcții, ci despre controlul real al resurselor politice locale.