Se așteaptă Alex Dobre să fie titular în FCSB – Rapid? Răspunsul neașteptat dat de noua senzație din Giulești

Alex Dobre (26 de ani) a vorbit deschis pentru FANATIK despre pretențiile pe care le are pentru derby-ul FCSB – Rapid. Duelul de foc al etapei a 14-a din Superligă este programat pe 27 octombrie, duminică, de la 21:00.

Mesajul lui Alex Dobre pentru Marius Șumudică înainte de FCSB – Rapid

Alex Dobre a avut un debut ideal la Rapid. A marcat două goluri în . Robert Niță l-a întrebat la emisiunea ”Suflet de rapidist” ce așteptări are în ceea ce îl privește înaintea derby-ului cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Dobre a dezvăluit că momentan se află doar la 50% din capacitatea sa de efort. Internaționalul român (două selecții) a recunoscut că s-ar bucura dacă Marius Șumudică i-ar acorda între 10 și 20 de minute pentru a-și intra în ritm.

Alex Dobre a afirmat că, dacă antrenorul giuleștenilor îi solicită să intre titular, este dispus ”să își dea viața pe teren”. Aripa stângă a precizat însă că nu are nicio pretenție în fața lui Șumudică. Dobre a susținut că își dorește să primească timpul de joc pe care tehnicianul alb-vișiniilor îl consideră just.

ADVERTISEMENT

Alex Dobre: „Nu sunt nebun să cer să fiu titular”

”Eu de la meciul cu FCSB aștept o victorie din partea echipei. Să fiu sincer cu dumneavoastră, până să vin la Rapid eu am fost fără echipă timp de o lună. Eu în timpul ăsta m-am pregătit la baza Rapidului.

Am făcut alergări cu preparatorul meu fizic. M-am pregătit individual ca să fiu la cel mai bun nivel fizic al meu. Ca să am ritm. Să nu stau să am accidentări. Adevărul e că în momentul de față nu am ritm să duc 90 de minute și să încep titular. Acesta este realitatea și o recunosc.

ADVERTISEMENT

Dar ce îmi doresc? Îmi doresc să nu grăbesc lucrurile, îmi doresc să intru. 10, 20 de minute, cât consideră antrenorul, dacă merit! Dacă nu merit, nu! Vreau să intru ca să prind și eu ritm. După ce prind ritm, dacă antrenorul consideră că pot să ajut echipa, cu mare drag. În momentul de față, să fiu sincer cu dumneavoastră, nu cred că pot duce 90 de minute la capacitatea mea maximă.

În momentul de față sunt la 50%, am doar două săptămâni de antrenament. Restul m-am antrenat singur. Nu sunt nebun să cer că vreau eu să fiu titular. În niciun caz nu voi fi supărat dacă nu voi fi titular. Sunt acolo să îmi susțin echipa, colegii. Când intru o să dau tot ce este mai bun de mine.

ADVERTISEMENT

Acum dacă o să zică antrenorul că sunt titular, nu o să zic nu. Cât pot o să duc, 50, 60, 70 de minute. Dacă dânsul decide să intru 60-70 de minute, eu să mor pe teren! Dau tot ce e mai bun. Mie îmi place să iau lucrurile pas cu pas. Am făcut greșeala când eram mai tânăr să grăbesc lucrurile. Consider că lucrurile trebuie luate cu pas cu pas”, a declarat Alex Dobre, la ” ”.

Dorința lui Alex Dobre înainte de FCSB - Rapid