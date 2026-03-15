Se bagă Gigi Becali peste Mirel Rădoi la FCSB?! Verdictul lui Giovanni Becali: “Vă garantez asta! E finul lui”. Cum putea să îl piardă patronul în ultimele zile. Exclusiv

În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali este convins de faptul că Gigi Becali își va respecta cuvântul dat și până la finalul sezonului îl va lăsa pe Mirel Rădoi să conducă tot la FCSB.

De ce nu se va băga Gigi Becali peste Mirel Rădoi la FCSB

Agentul de jucători a garantat faptul că peste Mirel Rădoi și chiar dacă Gigi Becali ar dori să facă acest lucru nu crede că intermediarii ar vrea să fie cei care duc mesajul.

”Eu cred că Gigi se va abține și nu se va băga peste Rădoi. Pentru astea două luni și jumătate îți garantez eu că nu se bagă, mai ales că e nașul lui Mirel. Probabil că dacă nu vin într-o cupă europeană se termină raportul cu Mirel.

Și Mirel cred că pleacă, el a venit să-și ajute nașul. E adevărat că dacă îl bagă într-o cupă europeană, merită și Mirel o răsplată, mă gândesc la partea financiară. Îți garantez că Gigi nu se bagă în astea două luni și jumătate.

Și dacă sună la pauză, pe cine sună? (n.r. – pe Mache) Și Mache unde se duce? (n.r. – la Mirel) Și Mirel ce face? (n.r. – îi dă cu telefonul în cap) Păi, vezi. Îi trebuie lui Gigi așa ceva?

În primul rând că are nevoie de cupe europene și în al doilea că e finul lui. A mai avut derapaje cu nașii, cu finii, totuși e finul lui. Și e unul dintre finii pe care el îl respectă și îl iubește”, a declarat Ioan Becali, la .

Ambele părți au de câștigat din acest pact

Impresarul consideră că dacă totuși Gigi Becali nu va reuși să se abțină, Rădoi își va face imediat bagajele și va pleca. Însă, nu crede că se va întâmpla asta, deoarece patronul de la FCSB a înțeles că are un interes.

”Dacă Gigi nu-l provoacă, Mirel nu reacționează. Și dacă îl provoacă pleacă pur și simplu. Zice: ‘Sărut mâna nașule, la revedere’. Avem două personalități care se bat cap în cap. Nu ies scântei, pentru că e problema asta a nășitului.

Nu știu cine are curajul să meargă la Rădoi și să-i spună: ‘A zis șeful să faci schimbările astea’. Poate să meargă Mache, dar MM nu merge niciodată. Mirel face un act de nășie, de frăție.

Gigi face un pact de neintervenire în orice situație în astea două luni și jumătate. Se va abține pentru că totul este în interesul lui. După aia are totul să se exprime”, a mai spus el.

Gigi Becali, la un pas să-l piardă pe Rădoi

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii ”Giovanni Show”, cum va decurge relația dintre cei doi în cazul în care Rădoi va rămâne și din vară, Ioan Becali a explicat de ce nu crede că antrenorul va continua.

”Nu cred că o să rămână. Dar dacă o să rămână cred că o să meargă pe aceeași linie, dar cu alt contract. Cred că nu o să rămână, pentru că Rădoi avea oferte chiar și acum. Dacă Gigi îl contacta cu 2-3 mai târziu, el deja vorbea că acolo (n.r. – în zona Emiratele Arabe Unite) se schimbă antrenorii des. Era în discuții cu cei de acolo.

(n.r. – Va face treabă Rădoi?) Eu cred că da. Dacă nici cu lotul ăsta nu faci treabă și nici cu adversarele pe care le ai… Păi nu te mai lupți cu dinozaurii ăștia din play-off, te lupți cu echipe care au făcut niște rezultate și acum urmează căderea Bastiliei. Și la Botoșani, și la Arad, probabil urma și la Pitești dacă ieșeau din schemă.

Trebuie să fie atenți și Mirel asta vrea. Acum contează și timpul pe care Mirel îl va avea până asamblează piesele. Vrei sa-ți dau eu pronostic pentru meciul ăsta cu Metaloglobus? 1 pauză, 1 final și FCSB marchează peste 2 goluri”, a afirmat agentul.