Se bat toate recordurile în SuperLiga. Fază analizată de VAR timp de 7 minute la Petrolul – Oțelul. Ce decizie a luat Andrei Chivulete

Sistemul VAR a fost introdus în fotbal pentru a repara erorile făcute de arbitri în timpul partidelor. Însă, de multe ori analizele din camera video durează foarte mult și strică spectacolul. Așa s-a întâmplat și la duelul dintre Petrolul și Oțelul.
În minutul 54 al întâlnirii de la Ploiești, din etapa a 4-a a SuperLigii, arbitrul Andrei Chivulete a dictat penalty pentru gălățeni la un fault în careu comis de Paul Papp asupra lui Andrezinho. Faza a fost analizată la VAR, iar verdictul a venit abia după 7 minute.
Aflați în camera VAR, Iulian Dima și Lucian Rusandu, au analizat mai întâi dacă poziția lui Patrick, aflat în ofsaid, influența faza, iar apoi au revăzut intervenția lui Papp. După o perioadă îndelungată, în care jucătorii au făcut mișcări de încălzire pentru a se menține în formă, s-a hotărât că decizia inițială a lui Chivulete a fost cea corectă.
Pedro Nuno a executat lovitura de la 11 metri, dar nu a reușit să-l învingă pe Lukas Zima, probabil și pentru că s-a deconcentrat în timpul așteptări verdictului. Așadar, scorul a rămas 1-0 pentru Petrolul, care a deschis scorul dintr-un penalty transformat de N’Lundulu, după un fault comis de Zhelev asupra lui Martins.
Alte două faze controversate s-au petrecut în jocurile din etapa a 4-a a SuperLigii. Mai întâi, Rapid a acuzat faptul că nu a primit un penalty în minutele de prelungire ale întâlnirii încheiate la egalitate cu UTA, scor 0-0.
Filip Stojilkovic a căzut în careu după ce a fost lovit de Dmytro Pospelov, însă arbitrul George Roman i-a acordat cartonaș galben pentru simulare atacantului giuleștenilor. Nefiind un fault extrem de clar, cei din camera VAR nu au intervenit și nu l-au chemat pe ”central” să revadă fază.
Apoi, la meciul Dinamo – FC Voluntari au fost mari probleme cu sistemul VAR înainte de startul jocului, însă acestea au fost rezolvate în cel din urmă. Iar faptul că sistemul a fost activ a contat enorm în economia jocului.
Și asta deoarece ”câinii” au deschis scorul dintr-un penalty pe care arbitrul Iulian Călin l-a acordat abia după ce a fost chemat să revadă faza în care Alex Musi a fost călcat în careu de Ion Gheorghe.