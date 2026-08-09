Se bat toate recordurile în SuperLiga. Fază analizată de VAR timp de 7 minute la Petrolul – Oțelul. Ce decizie a luat Andrei Chivulete

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a fost introdus în fotbal pentru a repara erorile făcute de arbitri în timpul partidelor. Însă, de multe ori analizele din camera video durează foarte mult și strică spectacolul. Așa s-a întâmplat și la duelul dintre Petrolul și Oțelul.

Analiză VAR de 7 minute la Petrolul – Oțelul

În minutul 54 al întâlnirii de la Ploiești, din etapa a 4-a a SuperLigii, arbitrul Andrei Chivulete a dictat penalty pentru gălățeni la un fault în careu comis de Paul Papp asupra lui Andrezinho. Faza a fost analizată la VAR, iar verdictul a venit abia după 7 minute.

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Aflați în camera VAR, Iulian Dima și Lucian Rusandu, au analizat mai întâi dacă poziția lui Patrick, aflat în ofsaid, influența faza, iar apoi au revăzut intervenția lui Papp. După o perioadă îndelungată, în care jucătorii au făcut mișcări de încălzire pentru a se menține în formă, s-a hotărât că decizia inițială a lui Chivulete a fost cea corectă.

Pedro Nuno a executat lovitura de la 11 metri, dar , probabil și pentru că s-a deconcentrat în timpul așteptări verdictului. Așadar, scorul a rămas 1-0 pentru Petrolul, care a deschis scorul dintr-un penalty transformat de N’Lundulu, după un fault comis de Zhelev asupra lui Martins.

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Etapă cu multe controverse în SuperLiga

Alte două faze controversate s-au petrecut în jocurile din etapa a 4-a a SuperLigii. Mai întâi, în minutele de prelungire ale întâlnirii încheiate la egalitate cu UTA, scor 0-0.

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Filip Stojilkovic a căzut în careu după ce a fost lovit de Dmytro Pospelov, însă arbitrul George Roman i-a acordat cartonaș galben pentru simulare atacantului giuleștenilor. Nefiind un fault extrem de clar, cei din camera VAR nu au intervenit și nu l-au chemat pe ”central” să revadă fază.

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Apoi, la meciul Dinamo – FC Voluntari au fost mari probleme cu sistemul VAR înainte de startul jocului, însă acestea au fost rezolvate în cel din urmă. Iar în economia jocului.

Și asta deoarece ”câinii” au deschis scorul dintr-un penalty pe care arbitrul Iulian Călin l-a acordat abia după ce a fost chemat să revadă faza în care Alex Musi a fost călcat în careu de Ion Gheorghe.