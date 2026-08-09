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Se bat toate recordurile în SuperLiga. Fază analizată de VAR timp de 7 minute la Petrolul – Oțelul. Ce decizie a luat Andrei Chivulete

Meciul Petrolul - Oțelul a avut parte de o fază ce a necesitat intervenția VAR. Însă, analiza a durat foarte mult, lucru care a devenit o obișnuință în SuperLiga.
Traian Terzian
09.08.2026 | 20:11
Se bat toate recordurile in SuperLiga Faza analizata de VAR timp de 7 minute la Petrolul Otelul Ce decizie a luat Andrei Chivulete
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Decizie VAR așteptată minute bune la Petrolul - Oțelul. Sursă foto: Sorin Pana/SPORT PICTURES
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Sistemul VAR a fost introdus în fotbal pentru a repara erorile făcute de arbitri în timpul partidelor. Însă, de multe ori analizele din camera video durează foarte mult și strică spectacolul. Așa s-a întâmplat și la duelul dintre Petrolul și Oțelul.

Analiză VAR de 7 minute la Petrolul – Oțelul

În minutul 54 al întâlnirii de la Ploiești, din etapa a 4-a a SuperLigii, arbitrul Andrei Chivulete a dictat penalty pentru gălățeni la un fault în careu comis de Paul Papp asupra lui Andrezinho. Faza a fost analizată la VAR, iar verdictul a venit abia după 7 minute.

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Aflați în camera VAR, Iulian Dima și Lucian Rusandu, au analizat mai întâi dacă poziția lui Patrick, aflat în ofsaid, influența faza, iar apoi au revăzut intervenția lui Papp. După o perioadă îndelungată, în care jucătorii au făcut mișcări de încălzire pentru a se menține în formă, s-a hotărât că decizia inițială a lui Chivulete a fost cea corectă.

Pedro Nuno a executat lovitura de la 11 metri, dar nu a reușit să-l învingă pe Lukas Zima, probabil și pentru că s-a deconcentrat în timpul așteptări verdictului. Așadar, scorul a rămas 1-0 pentru Petrolul, care a deschis scorul dintr-un penalty transformat de N’Lundulu, după un fault comis de Zhelev asupra lui Martins.

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Etapă cu multe controverse în SuperLiga

Alte două faze controversate s-au petrecut în jocurile din etapa a 4-a a SuperLigii. Mai întâi, Rapid a acuzat faptul că nu a primit un penalty în minutele de prelungire ale întâlnirii încheiate la egalitate cu UTA, scor 0-0.

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Filip Stojilkovic a căzut în careu după ce a fost lovit de Dmytro Pospelov, însă arbitrul George Roman i-a acordat cartonaș galben pentru simulare atacantului giuleștenilor. Nefiind un fault extrem de clar, cei din camera VAR nu au intervenit și nu l-au chemat pe ”central” să revadă fază.

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Apoi, la meciul Dinamo – FC Voluntari au fost mari probleme cu sistemul VAR înainte de startul jocului, însă acestea au fost rezolvate în cel din urmă. Iar faptul că sistemul a fost activ a contat enorm în economia jocului.

Și asta deoarece ”câinii” au deschis scorul dintr-un penalty pe care arbitrul Iulian Călin l-a acordat abia după ce a fost chemat să revadă faza în care Alex Musi a fost călcat în careu de Ion Gheorghe.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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