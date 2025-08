„Se bate apăsat la titlu!”. Echipa care l-a impresionat pe Dumitru Dragomir după primele etape: „Ce transferuri au făcut!”

Dumitru Dragomir îi felicită pe cei de la Universitatea Craiova pentru . Mirel Rădoi a adus nu mai puțin de 13 jucători noi în Bănie.

Dumitru Dragomir, impresionat de Universitatea Craiova

Dumitru Dragomir consideră că în Bănie există o conducere administrativă și sportivă care lucrează excelent: „Băi fraților, trebuie să felicităm pe Universitatea Craiova, pe patron, pe Cârțu și pe antrenorul Mirel Rădoi. Băi nene, au făcut transferuri bune”.

Nea Mitică oferă drept contraexemplu campioana României: „Apropo de asta, Steaua (n.r. FCSB) decât să fi dat aiurea niște bani pe x, pe y, trebuia să dea banii pe unul singur. Micuțul de la Craiova care a plecat în China de face furori. Pe Mitriță dacă îl lua era în Champions League. Deci unul singur: pe Mitriță. Atât!”.

Decalajul dintre FCSB și olteni s-a micșorat mult, mai crede Dragomir: „Încă o dată îți spun: unde sunt conducători serioși există și performanță. Așa ca în România. FCSB a ratat cu calificarea 50 de milioane de euro. La Craiova este o treabă serioasă să știi. Mi s-a părut extraordinar de bine pusă la punct”.

Dumitru Dragomir, plăcut surprins de Mirel Rădoi: „Să îți spun de ce. El are o idee”

Dumitru Dragomir s-a îndrăgostit de : „Domne, Rădoi încep să cred că este antrenor bunicel. Să îți spun de ce. El are o idee: ‘Mai bine câștig meciul cu 6-5 decât să fac un 2-2 chinuit. Sau să pierd cu 5-6 decât să fac egal’”.

Și „leii” mai au un atu în plus față de rivala FCSB: „Până acum, Craiova după părerea mea se bate la titlu. Se bate la titlu pentru că are două vârfuri de atac de valori apropiate. Eu spun că brunețelul e mai tare decât celălalt.

Nsimba e mai tare decât Assad, pe onoarea mea! Și are și școala franțuzească, băi fratele meu. Amândoi sunt beton, beton. Când joci cu ăștia acasă și vin ăia cu centrările îți dai seama? Deocamdată are cei mai buni atacanți”.

Fostul președinte al LPF a mai remarcat niște plusuri la Universitatea Craiova: „Dar eu zic că are cel mai bun mijloc de teren din toată țara. Și un portar bun, deși o comisese de două ori. E foarte bun și se face de bani mulți, în jur de 7, 8-10 milioane.

Are fizic 2 metri. E și comercial, cum e și vârful ăsta de atac, Nsimba. Mamă ce fizic are! Mamă ce stăpânire are brunețelul. Te lovești de el ca de stâlpul de telegraf ce forță are”.