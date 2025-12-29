Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali”

Legenda lui Dinamo a vorbit despre șansele „câinilor” la titlu în acest sezon. Declarația spumoasă pe care a dat-o despre echipa din „Ștefan cel Mare”.
Marian Popovici, Mihai Dragomir
29.12.2025 | 17:13
EXCLUSIV FANATIK
Ce șanse are Dinamo la titlu în acest sezon. Sursa Foto: Sport Pictures.
Dinamo vrea să facă o figură frumoasă în acest sezon și să depășească performanța de anul trecut. O legendă a „câinilor” a spus totul despre șansele echipei din „Ștefan cel Mare” la titlu.

Legenda lui Dinamo știe de ce are nevoie echipa pentru a se bate la titlu

Dinamo este una dintre echipele puse pe fapte mari în acest sezon. Anul trecut, „câinii” au reușit să se califice în play-off, însă în actuala stagiune au pretenții de cupe europene și chiar de titlu.

Dănuț Lupu, legenda clubului din „Ștefan cel Mare” care a fost la un pas să semneze cu Steaua, a vorbit despre cum arată Dinamo în acest sezon și a sus exact ce are nevoie ca să pună mâna pe marele trofeu.

„Trebuie să recunosc că și anul trecut, și anul acesta, Dinamo a fost o surpriză plăcută. E meritul celor doi antrenori și al lui Andrei. Au reușit să facă o liniște. Au cea mai bună posesie din acest an, o echipă care meci de meci arată că își dorește să joace ceva și joacă ceea ce se antrenează. În lupta pentru titlu cred că le lipsește Gigi Becali și un atacant!”, a spus Dănuț Lupu în exclusivitate pentru FANATIK.

Dănuț Lupu, concluzii la final de an despre fotbalul românesc

Dănuț Lupu a vorbit de asemenea și despre cum a fost anul 2025 pentru fotbalul românesc. Dănuț Lupu speră ca „tricolorii” să treacă cu bine de barajul contra Turciei pentru a ajunge în sfârșit la Campionatul Mondial.

„A fost un an bun pentru sportul românesc. Putea să fie și mai bun dacă ne calificam și nu mai aveam meciurile astea de baraj. Un an în care, atât FCSB, cât și CFR Cluj, dar și Craiova… mai ales FCSB și CFR Cluj puteau și mai mult decât au realizat. Avem pretenții mai mari de la an la an. Sper ca 2026 să ne aducă calificarea, asta e cea mai importantă”, a mai spus fostul mare atacant român.

