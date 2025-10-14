Se califică România la CM 2026? Mitică Dragomir, profeție șocantă înainte de meciul decisiv cu Bosnia

în partida disputată pe Arena Națională. Dumitru Dragomir a analizat la PROFEȚIILE LUI MITICĂ situația primei reprezentative și s-a pronunțat cu privire la rezultatul meciului decisiv cu Bosnia.

Dumitru Dragomir, profeţie şocantă înainte de Bosnia – România

Mitică Dragomir e de părere că echipa condusă de Mircea Lucescu nu va reuși să se impună în , care se va disputa pe 15 noiembrie. „(n.r. ne calificăm?) Nu. (n.r. nu batem în Bosnia?) Nu. Și chiar dacă batem, tot nu putem.

Noi trebuie să câștigăm barajul”, a afirmat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. România are asigurată poziția la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor, dar în cazul în care „tricolorii” vor termina pe locul 2 în grupă, ar fi într-o postură mai bună, având posibilitatea de a găzdui semifinala barajului.

Mitică Dragomir a numit jucătorii care vor evolua în meciul decisiv cu Bosnia

Dumitru Dragomir crede că Mircea Lucescu nu va schimba echipa care a învins Austria. „Corleone” a fost impresionat de evoluțiile „tricolorilor”. „Dintre jucătorii absenți la acest meci, doar Drăgușin ar juca la baraj. După meciul cu Austria, Chipciu va juca 100%.

(n.r. Ianis Hagi sau Stanciu?) Ianis Hagi. A fost excelent, personalitate, aleargă de data asta. Ianis va fi căpitan, Stanciu nu o să mai joace, nu mai schimbă Lucescu echipa. Îl cunosc pe Lucescu de 50 de ani. În poartă cu Bosnia va fi Radu, la mijloc Dragomir, nu-l mai scoate nimeni în următorii 5 ani dacă rămâne Lucescu.

În atac pot juca Bîrligea și Drăguș, dar cu Bîrligea va începe. (n.r. nu mai schimbă echipa?) Nu. Pe Răzvan Marin nu îl băga Lucescu. Se debarasează ușor-ușor de jucători de 2 pe 4. Vrea jucători de viteză, cu capacitate de efort ieșită din comun, jucători care bagă capul în talpă. Bancu va reveni în lot, dar nu cred că va fi titular în locul lui Chipciu”, a afirmat Mitică Dragomir în cadrul dialogului cu Horia Ivanovici.

Când joacă România cu Bosnia

Meciul dintre Bosnia și România se va disputa pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe arena „Bilino Polje” din Zenica. În aceeași zi, dar de la ora 19:00, se va disputa și un alt meci important din grupa H, cel dintre Cipru și Austria. Cu un succes pe terenul trupei lui Edin Dzeko, „tricolorii” ar ajunge la 13 puncte și i-ar egala pe bosniaci.

În acest context, trupa condusă de Mircea Lucescu ar avea, în mare măsură, asigurat locul 2 în grupă, deoarece în ultima rundă România va juca pe teren propriu cu San Marino, în timp ce Bosnia se va deplasa în Austria. Cu o remiză, „tricolorii” păstrează speranțe la poziția secundă, iar cu un eșec ar ieși din calcule pentru locul 2.

