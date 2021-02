Se căsătoresc Florin Ristei și Naomi Hedman? Iubita juratului de la X Factor a primit un inel

Florin Ristei și Naomi Hedman formează de câteva luni un cuplu, relația lor fiind una tot mai apropiată, iubita juratului de la X Factor apărând recent cu un inel pe deget, lucru care a ridicat numeroase semne de întrebare.

Cântărețul și frumoasa mulatră sunt mai fericiți ca niciodată, chiar dacă se zvonea că au ales să meargă pe drumuri separate. Iată că nimic nu a fost adevărat, fostul concurentul de la „Asia Express” și iubita sa apărând împreună la munte, dar și pe micile ecrane.

Fanii cuplului au observat imediat că bruneta poartă un inel chiar pe degetul pe care se ține cel de logodnă, semn că cei doi ce pregătesc pentru pasul cel mare. Să o fi cerut Florin Ristei pe Naomi Hedman de soție în concediul de la munte?

Inelul purtat de frumoasa londoneză a pus internauții pe jar, mai ales că Dani Oțil a ținut să le ureze „Casă de piatră!”. Prezentatorul de la Antena 1 a mărturisit că abia așteaptă să meargă la nunta lor, dezvăluirea fiind făcută în emisiunea matinală pe care o moderează.

„O să vin la nuntă și o să țin un speech”, i-a spus Dani Oțil iubitei lui Florin Ristei, fără ca frumoasa mulatră să confirme sau să infirme că ar urma să devină soția juratului de la X Factor.

În momentul de față nu se știe dacă artistul și-a luat inima în dinți pentru a-și cere iubita de soție, însă dezvăluia în urmă cu puțin timp că nu a fost niciodată acest gest.

Florin Ristei nu a cerut pe nimeni în căsătorie, însă a mărturisit că se gândește să facă asta cu Naomi Hedman, de care s-a îndrăgostit nebunește în perioada în care tânăra era concurentă în show-ul X Factor.

„Nu (nr. am dat niciun inel)! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture.

Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat”, a povestit Florin Ristei în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1.

