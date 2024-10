”Se căsătoresc la Snagov”. A primit Monica Bîrlădeanu inelul de logodnă de la Valeriu Gheorghiță? Nunta ar avea loc zilele următoare

Nu mai e un secret că Monica Bîrlădeanu are o relație cu medicul Valeriu Gheorghiță. Cei doi au încercat să păstreze discreția asupra relației pe care o au de ceva vreme, dar până la urmă au fost surprinși împreună.

Monica Bărlădeanu și Valeriu Gheorghiță, o relație discretă

Cei doi s-au ferit să facă declarații publice despre relația lor, cu o singură excepție. La un moment dat, atunci când s-a speculat că când și-a început relația cu Monica, actrița a reacționat.

„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală. Și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine. Partenerul meu de viață e un bărbat ABSOLUT NECĂSĂTORIT, liber de orice obligație.

Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățișez tare”, scris Monica Bîrlădeanu pe contul ei de Instagram.

Actrița: ”Am plâns când am primit inelul de logodnă”

Admiratorii fideli ai Monicăi au observat că, de ceva vreme, , cu diamante. Accesoriul a apărut pe degetul actriței la începutul acestui an, iar de atunci nu a mai fost dat jos. Cu toate că a fost chestionată de mai multe ori dacă inelul respectiv este primit de la Valeriu Gheorghiță, actrița a evitat răspunsul.

Cert este că inelul respectiv reprezintă un obiect important pentru Monica. Așa cum au fost și precedentele, pentru că actrița a mai fost cerută de soție de cel puțin două ori. În 2018, ea mărturisea că a plâns când a primit primul inel de logodnă.

”Am plâns ca un copil când am intrat la facultate, la două luni după ce murise tatăl meu. Mi-au curs lacrimile când am primit primul premiu de interpretare pentru „Francesca” la un festival de film sau când am primit primul inel de logodnă (a mai existat un al doilea, de asta spun primul)”, declara Monica Bîrlădeanu, în anul 2018.

Vara trecută, zvonurile referitoare la un posibil mariaj dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au amplificat. S-a întâmplat după ce medicul a fost fotografiat, în cadrul unui eveniment public, purtând verighetă. Atunci, presa a vorbit despre faptul că cei doi ar fi stabilit deja data nunții. Evenimentul ar avea loc în această toamnă.

Dana Budeanu susține că nunta va avea loc în acest weekend

Subiectul a fost readus în atenția publică de Dana Budeanu. Ea a dezvăluit că nunta dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță ar avea loc weekendul viitor. Mai precis, evenimentul ar fi stabilită pentru ziua de sâmbătă, 5 octombrie, la Palatul Snagov.

„Tot eu am anunțat că se căsătoresc pe 5 octombrie, la Snagov. Lasă, că e bine. (…) El și-a lăsat barba, frumos, și-a schimbat tot, ca să nu-l recunoască nimeni”, a declarat, recent, Dana Budeanu, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Influencerul, despre care se știe că are surse extrem de bine informate în lumea politică, a mai declarat că ”doi medici bogați” vor fi nașii cuplului.

Informațiile Danei Budeanu nu au fost comentate de Monica sau de Valeriu. Cert este că weekendul trecut, cei doi și-au făcut ”încălzirea” în Toscana, unde au participat la nunta unor prieteni.