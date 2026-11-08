Sport

Se cere demiterea lui Daniel Pancu după Farul – Rapid! „Dacă aș fi Șucu, i-aș spune: Hai să reziliem! Mulțumesc!”

Flaviu Popa
08.11.2026 | 07:04
Se cere demiterea lui Daniel Pancu dupa Farul Rapid Daca as fi Sucu ias spune Hai sa reziliem Multumesc
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Daniel Pancu, supărat după Farul - Rapid
Discursul lui Daniel Pancu după Farul - Rapid 1-1, când a criticat pe toată lumea, de la conducere la jucători, l-a făcut pe jurnalistul Costi Mocanu să aibă o reacție și mai dură.
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Daniel Pancu a surprins pe toată lumea la finalul meciului Farul – Rapid, scor 1-1. Antrenorul a fost critic la adresa conducerii, pe care a acuzat-o că pune presiune pe jucători vorbind prea des despre titlu. I-a criticat și pe jucătorii săi, considerând că nu au mentalitate de învingători și nu reușesc să câștige duelurile importante.

Daniel Pancu a avut un discurs foarte dur la finalul meciului Farul – Rapid, scor 1-1

„Sunt lucruri clare de mentalitate. Jucătorii nu pot, din moment ce de trei ani de zile clachează la meciurile importante. Se sperie de avantaj. E un lucru constatat după un tur de campionat. E clar că avem o mare problemă, cel puțin în deplasare, când suntem în avantaj. Începem să pierdem dueluri, ne pierdem din formele noastre de organizare și suferim cu toții. Sau poate văd eu altfel lucrurile. Poate sunt eu obișnuit să văd Rapidul să domine oriunde joacă.

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E clar că, atunci când intrăm în repriza a doua în avantaj, sunt lucruri care vin din trecut, în niciun caz de anul acesta. Jucătorii pot să depășească momentul, dar nu la Rapid. Eu am venit cu obiectivul de play-off în contract. Aduceți-vă aminte situația din vară, între timp lumea vorbește de Rapid campioană, de primele trei locuri. Poate ar trebui să ne întoarcem la obiectivele stabilite în vară”, a răbufnit Daniel Pancu la Prima Sport.

Costi Mocanu spune că l-ar da afara pe Daniel Pancu pentru declarațiile sale bizare

Comentatorul de la Prima Sport, Costi Mocanu, a mărturisit că l-ar da afară pe Pancu pentru prea desele ieșiri din decor din ultima perioadă. „Eu, dacă aș fi domnul Șucu, i-aș zice: «Hai să reziliem! Mulțumesc!» Serios. Păi, el asta a spus, că nu înțelege, că sunt lucruri care-l depășesc și că nu-i normal ca Rapidul să se gândească la titlu.

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Păi, iartă-mă, dai 20 de milioane de euro ca să zici că vrei locul 6 sau 7?! N-ai voie să spui asta, ca antrenor, sau să invoci așa un spirit care vine, cine știe?, de la Baratky, Bazil Marian, Dumitriu, Puiu Ionescu, Goanță? Hai, mă, ce e asta?”, a punctat Costi Mocanu. Daniel Pancu a „explicat” că Rapidul este o echipă de locul 5-6, indiferent de antrenor, declarație care ar putea să declanșeze un adevărat cutremur în Giulești.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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