Se cere insolvența celui mai în formă club din România: 7 victorii la rând! Prima reacție obținută de FANATIK

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Chindia Târgoviște are un parcurs perfect în B sub . A ajuns la 7 victorii la rând și visează cu ochii deschiși la revenirea în SuperLigă. Fosta consilieră juridică a clubului, Marina Georgiana Hânsu, a cerut în instanță intrarea în insolvență a societății din cauza unor sume pe care le are de recuperat. FANATIK a documentat cazul și îți prezintă toate detaliile.

Florin Gardoș: „Plătim tot, nu se pune problema de insolvență”

, joi seara, Chindia a trecut provizoriu pe primul loc în B. A fost al șaptelea succes la rând al Târgoviștei în partidele din liga secundă. Chindia arată tot mai bine și își construiește un „dosar” solid pentru candidatura la promovarea directă în SuperLigă.

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Fostul consilier juridic Marina Georgiana Hânsu, plecată din club la sfârșitul lui septembrie, a deschis o acțiune la Secția a II-a Civilă de Concencios Administrativ și Fiscal pentru recuperarea banilor pe care îi mai are de încasat de la Chindia. Managerul general Florin Gardoș asigură că nu se pune problema intrării în insolvență a Chindiei din cauza acestei datorii și spune câ Hânsu își va primi banii.

„Are câteva salarii restante. Nu e vorba de vreo sumă pe care să n-o putem achita. Nici măcar nu e o știre. Cred că vorbim de aproximativ 60.000 de lei. Nu am cifrele în față, dar în niciun caz nu e ceva ce să nu putem rezolva. Nu e absolut nimic grav, nu se pune problema de insolvență. Mai sunt și datorii către alte persoane pe care le plătim eșalonat, așa vom proceda și în cazul dumneaei”, a explicat Gardoș pentru FANATIK.

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Chindia va juca pe un stadion de lux din 2027

Chindia n-a apucat să joace decât un meci la Târgoviște la precedenta sa prezență în SuperLigă. S-a mutat pe Eugen Popescu, atunci proaspăt renovat, în ultima rundă a play-out-ului ediției 2022-2023. Un egal cu FC Voluntari, 2-2, a fost insuficient pentru supraviețuire. Au urmat ani dificili pentru Chindia, care s-a zbătut pentru locul său în liga secundă. N-a fost liniște nici în birouri, unde s-au încercat mai multe formule de conducere, dar fără succes.

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Clubul a revenit pe o traiectorie pozitivă după intrarea lui Marius Pavel în structura de decizie. Deținătorul licenței Barca Academy în România a preluat Chindia în vara lui 2025. Sezonul trecut, Târgoviștea a prins play-off-ul și a jucat chiar barajul de promovare cu Farul, decis doar la penalty-uri. Așteptata promovare în SuperLigă ar putea s-o găsească pe un nou stadion. Chindia va evolua pe Dâmbovița Arena, la care lucrările sunt într-un stadiu avansat. Construcția cu o capacitate de 12.500 de locuri va fi finalizată în 2027 și va putea găzdui atât meciuri de fotbal, cât și alte evenimente.

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