Se cere rejucarea finalei Cupei Africii! Cele două scenarii incredibile propuse

iar toată desfășurarea partidei a fost de-a dreptul incredibilă, pentru ca în final să se împună Sadio Mane și colegii săi, cu 1-0.

Finala Cupei Africii, rejucată? Anunțul făcut în Maroc după victoria celor din Senegal

Marocanii nu sunt încă împăcați cu eșecul și vor să facă cerere către FIFA pentru a se rejuca meciul, iar aceștia chiar au și două scenarii în cap. Partida să se reia din minutul 90+14, când Brahim Diaz a executat penalty-ul care a devenit celebru, ori dacă nu meciul să se joace din startul celor 30 de minute de prelungiri.

Astfel, totul ar fi corect și nu ar mai exista o influență emoțională uriașă așa cum a fost după ce fotbaliștii din Senegal au mers la cabine în momentul în care arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri cu ajutorul colegilor din camera VAR, consideră cei din Maroc, care vor să aducă acest argument la FIFA și speră că totul se va încheia cu un aviz favorabil pentru ca meciul să fie jucat din nou, spun informațiile .

Scandalul de la Cupa Africii. Ce s-a întâmplat exact în finala dintre Maroc și Senegal

Meciul s-a desfășurat echilibrat în primele 90 de minute, însă în prelungiri totul a luat foc. Senegal a marcat prin Ismaila Sarr, după o lovitură de colț, dar reușita a fost anulată pentru un presupus fault în atac comis de un jucător al echipei care a înscris.

A urmat după doar câteva minute un corner la poarta celor din Senegal, care au primit penalty pentru un presupus fault, însă doar după intervenția arbitrilor din camera VAR, care l-au chemat pe centralul confruntării să revadă fază la monitor. Decizia i-a înfuriat și mai tare pe Sadio Mane și colegii săi, care au fost îndrumați de antrenorul lor să meargă la cabine în semn de protest. După mai multe minute de întrerupere a partidei, jucătorii au revenit pe teren și a urmat penalty-ul ratat de Brahim Diaz, care a încercat o „scăriță”, execuție ghicită de Mendy.

Ce a spus Brahim Diaz după ce și-a îngropat echipa națională

Jucătorul de la Real Madrid a avut, practic, trofeul în gheată, dar a încercat să aibă un șut surprinzător, care în cele din urmă l-a făcut erou negativ al finalei. la o zi după meciul pierdut prin care-și prezenta scuzele.

„Inima mea doare. Am visat la acest titlu datorită iubirii tuturor pe care mi-ați oferit-o, al fiecărui mesaj, al fiecărui gest de susținere care m-au făcut să simt că nu sunt singur. Am luptat cu tot ce am avut, cu inima mai presus de toate. Ieri am eșuat și îmi asum întreaga responsabilitate și îmi cer sincer scuze”, a scris Diaz pe rețelele sociale.