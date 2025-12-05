Sport

Se cere repetarea tragerii la sorți a Campionatului Mondial 2026: „Un furt total!”. Greșeala uluitoare făcută de FIFA

FIFA, acuzată de o greșeală uluitoare la tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026. Fanii cer repetarea procedurii. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Washington.
Alex Bodnariu
05.12.2025 | 21:42
Se cere repetarea tragerii la sorti a Campionatului Mondial 2026 Un furt total Greseala uluitoare facuta de FIFA
FIFA a comis o mare greșeală în timpul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială
Moment uluitor în timpul tragerii la sorți a Campionatului Mondial de fotbal din 2026. În timp ce organizatorii extrăgeau echipele din urna a treia s-a comis o eroare. O națională a fost trimisă în mod eronat în grupa greșită, iar fanii fotbalului au explodat în doar câteva minute pe social media.

S-au tras la sorți grupele pentru Cupa Mondială

Tragerea la sorți a Campionatului Mondial de anul viitor a fost una extrem de complexă și s-a întins pe mai bine de două ore. Pe scena de la Washington au urcat invitați de lux, printre care s-a numărat și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care a primit și un premiu special din partea FIFA.

Turneul final de anul viitor va avea la start nu mai puțin de 48 de naționale care vor încerca să pună mâna pe marele trofeu. Printre ele s-ar putea număra și România, însă pentru ca acest lucru să fie posibil, e nevoie ca tricolorii să treacă de barajul din luna martie. Echipa lui Mircea Lucescu a picat cu SUA, Australia și Paraguay.

Greșeală incredibilă la tragerea la sorți. Cum a dat-o în bară FIFA

Mai multe criterii au fost luate în calcul la tragerea la sorți. În nicio grupă nu a fost permis ca două echipe de pe același continent să fie extrase împreună, cu excepția celor din Europa. Fiecare grupă trebuia să conțină minimum o națională și maximum două naționale de pe bătrânul continent.

Din acest motiv, în timpul tragerii la sorți mai multe grupe au fost evitate după ce s-a aflat numele naționalelor extrase din bile. S-a creat o oarecare confuzie, însă moderatorii au explicat în fiecare caz motivul deciziei.

Totuși, a avut loc și un moment controversat. Uzbekistan, echipă aflată în urna a treia, a fost extrasă și urma să fie atribuită într-o grupă cu Franța și Senegal. În mod normal, acest lucru ar fi fost posibil, însă organizatorii au decis să o trimită în grupa K, alături de Portugalia și Columbia. Sistemul implementat de FIFA, bazat pe inteligență artificială, a luat în calcul și echipele naționale care vor ajunge în grupe din barajul intercontinental. Din acest motiv s-a ajuns la această situație extrem de confuză.

Grupe Cupa Mondială
Grupe Cupa Mondială

Moderatorul tragerii la sorți a explicat că Uzbekistan nu poate juca în grupa I întrucât mai erau de extras două echipe din urna a treia, Norvegia și Panama, iar acestea nu ar fi putut evolua în grupele K și L, întrucât nu s-ar fi respectat criteriile impuse la startul tragerii.

Doar că Norvegia ar fi putut evolua fără probleme în grupa K, alături de Portugalia și Columbia (maximum două echipe din Europa), iar Panama putea rămâne în grupa alături de Anglia și Croația, lucru care, până la urmă, s-a și întâmplat.

Grupele la Cupa Mondială din 2026
Grupele la Cupa Mondială din 2026

Fanii cer anularea tragerii la sorți

Fanii fotbalului au observat imediat acest detaliu. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe mesaje în care s-a atras atenția că a fost comisă o eroare în timpul tragerii la sorți:

„Ești de acord că FIFA a greșit și că Uzbekistan ar fi trebuit să ajungă în grupă cu Franța și Senegal, Norvegia să fie cu noi, iar Panama în grupa L? Corect?”. „Portugalia a primit Uzbekistan și nu Norvegia, fără niciun motiv.” „Un furt total la tragerea la sorți a Mondialului. Franța ar fi trebuit să o întâlnească pe Uzbekistan, pentru că nu e echipă africană, iar Portugaliei ar fi trebuit să-i pice Norvegia. Sper ca FIFA să repete această tragere, pentru că au stricat totul. Nu se mai poate așa!”, au fost doar o parte dintre reacțiile fanilor.

