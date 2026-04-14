Se clatină scaunul premierului Pedro Sanchez: soția lui, judecată pentru corupție. Secretele bordelurilor gay deținute de Begoña: înregistrări ținute la sertar cu mai mulți politicieni spanioli

În plin vârtej politic care zguduie, numele lui Pedro Sanchez nu este asociat doar cu politicile guvernamentale și curajul de a se opune războiului lui Trump, ci cu una din cele mai dure lovituri de imagine care vine din propria lui casă.

Cutremur politic în Spania. Soția lui Pedro Sanchez, judecată pentru fapte de corupție deosebit de grave

În centrul scandalului momentului pe scena politică din Peninsula Iberică se află soția sa, Begoña Gómez, trimisă în judecată pentru o serie de acuzații extrem de grave. O lovitură dură, cu potențial de cutremur în interiorul PSOE, partidul pe care Sánchez îl conduce și care riscă să fie afectat din temelii.

Totul a explodat în momentul în care judecătorul Juan Carlos Peinado a decis închiderea fazei de instrucție și trimiterea în judecată a lui Begoña Gómez. Lista acuzațiilor este una devastatoare: trafic de influență, corupție în afaceri, deturnare de fonduri publice și însușire ilegală de bunuri.

Decizia nu a venit ușor și nici fără controverse. Magistratul a respins prelungirea anchetei, considerând că există suficiente indicii pentru a duce cazul în fața unui tribunal, posibil chiar cu jurați populari. Mai mult, el a sugerat că natura faptelor este atât de gravă încât amintește de practici din regimuri autoritare, făcând o paralelă dură cu epoci istorice de mult apuse.

Prima reacție a lui Sanchez: „Justiția să facă justiție”

Această formulare a amplificat tensiunea publică și a ridicat întrebări serioase despre limitele puterii și influenței în cercurile apropiate Palatului Moncloa. Aflat într-o vizită oficială în China, unde s-a întâlnit cu Xi Jinping, Pedro Sánchez a ales o strategie de comunicare minimalistă. Întrebat despre situație, a repetat obsesiv aceeași frază: „Justiția să facă justiție”.

Dar în culisele politicii spaniole, această reținere nu a liniștit pe nimeni. Dimpotrivă, a alimentat suspiciuni și a întărit percepția că premierul încearcă să câștige timp într-un moment extrem de delicat.

De ce e acuzată, concret, soția lui Sanchez

a soției premierului este mai mult decât o problemă personală. Este o bombă politică. În interiorul PSOE, tensiunile sunt deja vizibile, iar liderii locali privesc cu îngrijorare impactul electoral al scandalului. în care este implicată soția liderului partidului poate eroda încrederea publică, poate destabiliza conducerea și poate deschide ușa unor lupte interne pentru putere.

Unul dintre capetele de acuzare vizează obținerea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid. Judecătorul consideră că există indicii că această poziție ar fi fost obținută prin trafic de influență. Este un detaliu care, în mod normal, ar fi trecut poate neobservat în alte contexte. Dar aici, fiind vorba despre soția premierului, orice suspiciune capătă proporții uriașe.

Asta, mai ales că instanța a subliniat că nu există precedente similare într-o democrație modernă, ceea ce transformă cazul într-unul aproape fără precedent. Dacă acuzațiile juridice sunt grave, partea care a inflamat cu adevărat opinia publică ține de trecutul familiei Gómez.

Controversele familiei Gomez: evaziune fiscală la bordelurile lor. Au ajuns banii din prostituție la partid?

Declarațiile apărute în presă și în mediul politic vorbesc despre o rețea de afaceri controversate, inclusiv saune gay și bordeluri operate de tatăl lui Begoña Gómez, Sabiniano Gómez.

Subiectul, considerat tabu, a fost aruncat în spațiul public de liderul opoziției, președintele PP, Alberto Núñez Feijóo, care l-a atacat frontal pe Pedro Sanchez în parlament, întrebându-l direct despre beneficiile obținute din afacerile cu felinare roșii.

Foști angajați ai acestor locații au oferit detalii care, dacă se confirmă, conturează un tablou extrem de incomod. Un fost responsabil de securitate susține că Begoña Gómez ar fi gestionat încasările din aceste locații, împărțind banii angajatelor în plicuri, într-un sistem descris ca fiind parțial în afara circuitelor oficiale. Cu alte cuvinte, vorbim despre bani nefiscalizați și se suspectează că o parte din acești bani negri ar fi ajuns, la un moment dat, și la partidul lui Sanchez.

Lili Cristal, una dintre matroanele care avea grijă de unul din bordeluri, a spus, pentru în urmă cu trei ani, că soția lui Sanchez știa foarte bine ce făcea, că era „contabila rețelei”. Aceste declarații nu sunt confirmate oficial în dosarul penal actual, dar contribuie la imaginea publică extrem de tensionată din jurul familiei.

Politicieni spanioli, înregistrați în saune și bordeluri

Un alt element care complică situația este implicarea numelui José Manuel Villarejo, fost comisar de poliție cunoscut pentru dezvăluirile sale explozive. Acesta a susținut că în aceste locații ar fi fost înregistrate persoane importante din politică, inclusiv membri ai guvernului condus de José Luis Rodríguez Zapatero.

Mai mult, ar fi existat colaborări cu servicii de informații, în care anumite persoane erau monitorizate în schimbul unor avantaje administrative pentru afaceri. Dacă aceste afirmații ar avea un sâmbure de adevăr, implicațiile ar depăși cu mult un simplu caz de corupție, atingând zona securității naționale.

Cazul nu este lipsit nici de controverse juridice. Instanța superioară a criticat anterior anumite aspecte ale anchetei, sugerând că nu a existat un efort argumentativ suficient în unele puncte. Cu toate acestea, a confirmat existența unor indicii de infracțiune, în special în legătură cu subvențiile acordate unui om de afaceri și sprijinul oferit de Gómez în procese de achiziții publice.