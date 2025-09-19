Se complică din nou situația lui Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare?! Ce demers au făcut procurorii

În 2019, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România, a provocat un accident rutier în urma căruia un bărbat în vârstă de 24 de ani a murit. Ulterior, s-a stabilit că Mario Iorgulescu se afla atunci sub influența anumitor substanțe interzise, dar și că avea o viteză de circa 162 km/h și că trecuse pe culoarea roșie a semaforului.

Ce solicitare au făcut recent procurorii în dosarul lui Mario Iorgulescu

Din aceste motive, el a fost pus sub acuzare, iar procurorii au cerut să fie judecat pentru omor, ceea ce s-a și întâmplat în primă fază. A fost trimis în judecată în august 2020 și inițial, în februarie 2023, a primit la Tribunalul București o condamnare de 15 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere și conducere sub influența substanțelor interzise.

Doar că ulterior la Curtea de Apel București i-a fost diminuată pedeapsa la 13 ani și 8 luni de închisoare pentru aceleași fapte. După ceva timp, avocații săi au apelat la o cale extraordinară de atac, recursul în casație, și au solicitat schimbarea încadrării din omor în Această solicitare a fost acceptată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel încât condamnarea la 13 ani și 8 luni de închisoare a fost anulată.

Așadar, dosarul a fost retrimis la Curtea de Apel București, acolo unde, după rejudecare, în mod evident, pe data de 18 decembrie 2024, a fost furnizat un nou verdict în cazul lui Mario Iorgulescu: 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă. Decizia a fost una definitivă la acel moment, doar că avocații fiului lui Gino Iorgulescu și-au exercitat dreptul asupra unei noi căi extraordinare de atac, contestația în anulare. Astfel, s-a ajuns în cele din urmă la o pedeapsă finală de doar 8 ani de închisoare pentru tânăr.

Recurs în casație cerut la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

Acum însă, a venit rândul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București să apeleze la calea extraordinară de atac a recursului în casație. Potrivit , o solicitare în acest sens a fost înregistrată pe data de 12 septembrie la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar termenul în această speță a fost stabilit la instanța supremă de judecată din România pe data de 20 noiembrie.

Întrebați în legătură cu această chestiune, reprezentanții Parchetului Curții de Apel București nu au dorit să furnizeze informații referitoare la ce își doresc procurorii să obțină prin această solicitare. Totuși, bineînțeles că se poate specula că se încearcă „forțarea” unei noi pedepse mai aspre pentru Mario Iorgulescu.

De asemenea, conform sursei citate anterior, și firma de asigurări City Insurance, care în mod normal este obligată să achite daunele materiale generate de , a formulat cu această ocazie o contestație în anulare, bineînțeles în speranța că va scăpa de acea obligație. Această solicitare a primit termen la ÎCCJ pe data de 15 octombrie.

Mario Iorgulescu nu a executat nici măcar o zi de închisoare până în prezent. El se află în continuare în Italia, unde a fost de altfel în tot acest timp, internat într-o clinică. Autoritățile italiene refuză încă să-l extrădeze, pe motiv că s-ar confrunta cu probleme medicale severe.