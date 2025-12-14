Sport

Se confirmă prima plecare de la Universitatea Craiova: „Contractul se încheie în decembrie”

Fotbalistul intrat pe lista neagră a lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova este ca și plecat din Bănie. Noi detalii despre jucătorul care nu mai figurează în planurile de viitor ale oltenilor.
Mihai Dragomir
14.12.2025 | 13:23
Se confirma prima plecare de la Universitatea Craiova Contractul se incheie in decembrie
Primul jucător care se desparte oficial de U Craiova în iarnă. Sursa Foto: Sport Pictures.
Universitatea Craiova va trece prin noi schimbări în ceea ce privește lotul în pauza de iarnă. Unul dintre jucătorii de pe lista neagră a antrenorului Filipe Coelho este ca și plecat de la echipă.

Prima plecare de la Universitatea Craiova în iarnă

Universitatea Craiova a făcut o primă parte de sezon entuziasmantă, atât în campionat, dar mai ales în Conference League, acolo unde luptă cu șanse reale pentru o calificare istorică în primăvara europeană.

Cu o campanie de achiziții impresionantă în vară, echipa din Bănie și-a construit un lot puternic și capabil să reziste în competițiile în care este angrenată. Totuși, după 1-2 acasă cu Sparta Praga în etapa a 5-a din Conference League. moderatorul Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că doi jucători au intrat pe lista neagră.

Pe lângă Florin Ștefan, celălalt fotbalist care se desparte de Craiova este Luis Paradela, a cărui situație a fost confirmată și de clubul de care aparține, Deportivo Saprissa, din Costa Rica.

„Am avut discuții cu Paradela și echipa lui. Contractul de împrumut se încheie în decembrie, însă el vrea să rămână la un club din Europa, este visul lui”, a spus Erick Lonnis, directorul sportiv al echipe Deportivo Saprissa, potrivit Futbol Centro America.

Ce spunea jucătorul care pleacă de la U Craiova în toamna acestui an

Luis Paradela a lipsit de pe gazon 288 de zile din cauza unei accidentări. El s-a întors la treabă în minutul 83 al meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-0, disputat în toamna acestui an.

Plin de încredere la acel moment, fotbalistul își amenința rivalele din SuperLiga: „După ce cazi, există întotdeauna o oportunitate să te ridici mai puternic. Mă întorc pe gazon cu foame de fotbal, cu multă inimă și mai multă credință. Hai Craiova!”.

  • 3 goluri și o pasă decisivă are Paradela la U Craiova
  • 24 de apariții a bifat cubanezul pentru olteni
