Se construiește ”Colosseumul” României. Se află într-un oraș superb și e aproape finalizat. A costat peste 70 de milioane de euro

ADVERTISEMENT

Vești excelente pentru iubitorii sportului dintr-o zonă turistică a țării noastre. Într-un oraș superb este aproape finalizat ”Colosseumul” României. Vorbim de o Sală Polivalentă impresionantă, despre care se spune că va fi cea mai mare din țară după darea în folosință.

Cum arată ”Colosseumul” României. Sala Polivalentă dintr-un oraș superb, aproape finalizată

În acest moment, BT Arena din Cluj-Napoca este cea mai mare sală funcțională din România. Aceasta are o capacitate maximă de 10.000 de locuri. Locația poate găzdui diferite întreceri sportive (baschet, tenis, handbal etc) dar și concerte sau evenimente culturale. A fost inaugurată în 2014 și de atunci a găzduit circa 10 milioane de spectatori.

ADVERTISEMENT

În curând, Clujul va cădea pe locul 2. Nu departe, tot în Ardeal, dar mai spre sud, este în plin proces construcția la Sala Polivalentă din Brașov. pe cea din Cluj-Napoca.

Dintr-un anunț al constructorului reiese că structura celei mai mari săli polivalente . Arena din orașul de sub Tâmpa va avea o capacitate de peste 10.000 de locuri. Ea este comparată cu faimosul Colosseum din Roma.

ADVERTISEMENT

”Venim cu noutăți de pe șantierul Sălii Polivalente Brașov, unde lucrările avansează într-un ritm susținut, iar proiectul prinde tot mai mult contur. La data de 31.01.2026 stadiul fizic general al lucrărilor a ajuns la 65%”, anunță reprezentanții constructorului. Mult mai avansate, chiar aproape de finalizare, sunt lucrările care vizează structura de rezistență:

ADVERTISEMENT

Structura de rezistență – 95%

Zidării – 95%

Acoperișuri Sală Mare & Mică – 99%

Apoi, structura metalică de fațadă e terminată în proporție de circa 85%. Se mai lucrează la instalații – 46%, canalizări exterioare – 40% și la drumuri – 25%. ”Progresul continuă într-o dinamică constantă, cu obiectivul de a livra un proiect modern, sigur și durabil pentru comunitatea din Brașov”, mai spun reprezentanții constructorului Sălii Polivalente, cei de la MIS Group, pe .

ADVERTISEMENT

Ce sporturi va găzdui ”Colosseumul” României și ce funcțiuni va avea

Polivalenta din Brașov va fi alcătuită din:

o sală de sport

sală de antrenament / încălzire

anexe sportive și sociale (vestiare, săli de recuperare, grupuri sanitare, sală de forță, cabinete medicale)

spații administrative și spațiile tehnice aferente

parcare subterană cu o capacitate de 74 de locuri și parcare supraterană cu o capacitate de 10 locuri pentru auto, 2 pentru autocare, 3 pentru autocamioane și 2 locuri pentru Platforma Car TV

spații conferințe – sală de conferințe cu capacitate de 113 locuri și sistem de traducere simultană cu cabina separată pentru traducători și bar presa, sală pregătire fotografi cu 60 de posturi de lucru, sală pregătire presă cu 100 posturi de lucru

restaurant și spații destinate publicului

zona de promenadă care beneficiază și de o scenă în aer liber și gradene

2 case de bilete

: tenis de câmp, tenis de masă, baschet, handbal, futsal, badminton, volei, box, gimnastică, tir, haltere, scrimă, karate, judo sau dans sportiv. De asemenea, se vor putea organiza și concerte, congrese, simpozioane sau vernisaje.

Terenul din interior va fi dotat cu un parchet demontabil, adaptabil la diferite sporturi, omologabil FIBA în cazul competițiilor de baschet. Pe acoperișul clădirii va fi montat un modul cu 1.500 panouri fotovoltaice de 275 W fiecare, în vederea creșterii performanței energetice.

Când ar putea fi inaugurată Sala Polivalentă din Brașov

În urmă cu un an, fostul ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian Veştea, anunța că Sala Polivalentă – denumită ”Polivalenta-Colosseum” – se va finaliza până în toamna anului 2025. Din păcate, lucrările au fost mult întârziate, din cauza unor dificultăți tehnice.

Când va fi, de fapt, totul gata la această construcție? Informațiile din acest moment spun că spre finalul lui 2026. Cel puțin acestea sunt estimările constructorilor. Asistăm, iată, la o întârziere de aproape un an de zile.

”În această perioadă, se lucrează intens la asfaltarea zonelor exterioare, iar echipele de muncitori acționează la capacitate maximă pentru ca lucrările să fie finalizate cât mai curând. În paralel, se montează panourile din policarbonat care vor asigura izolarea clădirii, astfel încât pe timp de iarnă lucrările să poată continua în interior”, a transmis și primarul Brașovului, George Scripcaru.

Valoarea totală a investiției la ”Colosseumul” României se ridică la 356,7 milioane lei, adică circa 73 de milioane de euro. Din această sumă, peste 96% este asigurată de Compania Națională de Investiții (CNI). Primăria municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov vin cu diferența.