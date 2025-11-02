Se construiește, în sfârșit, „bijuteria arhitecturală” care-l va face foarte fericit pe Gică Hagi. Suma investită e uriașă, se dau 100.000.000 de euro

ADVERTISEMENT

Gică Hagi are motive să fie fericit. La Constanța, se pun bazele unei adevărate „bijuterii arhitecturale” pentru legendarul fotbalist. Pentru ca acest proiect să prindă contur, a fost necesară o investiție de 100 de milioane de euro.

Proiectul din Constanța care-l va face fericit pe Gigă Hagi

Constanța devine „acasă” pentru un proiect măreț care, fără doar și poate, îl va face fericit pe Gică Hagi și nu numai. În curând, iubitorii de fotbal se vor putea bucura de o arenă uimitoare. Pentru construcția ei, investițiile se ridică la ordinul milioanelor de euro.

ADVERTISEMENT

Recent, Consiliul Local din Constanța a declarat că se concretizează construcția noii arene care va purta numele Gheorghe Hagi. Acesta va avea o capacitate de 18.000 de locuri, iar lucrările vor fi demarate înainte de 2027. Consiliul Local din Constanța a declarat că va contribui cu 25.000.000 de euro la realizarea stadionului de la malul Mării Negre.

De ce dotări va dispune stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanța

Având în vedere faptul că investiția este una uriașă, rezultatul final va fi și el unul pe măsură. va avea 18.000 de locuri, suficiente pentru ca suporterii să vină și să își susțină echipele preferate.

ADVERTISEMENT

De asemenea, stadionul va mai avea un teren dedicat antrenamentelor pentru fotbal și atletism, dar și săli de antrenament. , în valoare de 100 de milioane de euro, va fi dotat cu un centru de conferințe, cu un spațiu expozițional, dar și cu diverse spații administrative și comerciale și multiple locuri de parcare.

ADVERTISEMENT

Finanțarea stadionului din Constanța, amânată de către Guvern

În contextul economic actual, Guvernul a decis să amâne finanțarea construirilor de noi arene. Din acest motiv, administrațiile locale care vor să construiască stadioane sunt nevoite să dea startul lucrărilor din propriile fonduri.

„Singura modalitate de a începe lucrările o reprezintă finanțarea inițială de la bugetul local, urmând ca sursele de la bugetul de stat să fie alocate ulterior. Sursa contribuției de 25% o reprezintă veniturile proprii ale bugetului local, care vor fi alocate printr-o hotărâre a Consiliului Local.

ADVERTISEMENT

În prezent există deja aprobată o cofinanțare de 13% din valoarea lucrărilor. Deoarece cadrul legal permite, UAT Municipiul Constanța a întocmit planul concret de derulare a lucrărilor pe componenta locală, astfel încât acestea să fie demarate înainte de anul 2027.”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța, potrivit .

În prezent, proiectul tehnic este aproape finalizat, iar autorizația a fost emisă. Municipalitatea din Constanța a declarat că lucrările vor începe înainte de 2027, așa cum a fost promis, iar pentru că lucrările să se desfășoare în grafic, vor fi alocați bani din fonduri proprii.