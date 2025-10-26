Se construiește noua „bijuterie arhitecturală” a României. Locația de „cinci stele” va costa 100.000.000 de euro și va avea 15.000 de locuri, se află la mai puțin de două ore de București

ADVERTISEMENT

Se construiește un nou stadion în România, de ”cinci stele”. Vorbim despre o adevărată bijuterie arhitecturală care va costa nu mai puțin de 100.000.000 de euro și va avea 15.000 de locuri.

Unde va fi amplasat noul stadion de cinci stele

Stadionul va fi amplasat chiar în municipiul Pitești. Iar detalii în acest sens au fost făcute publice chiar de edilul orașului, Cristian Gentea. Acesta a anunțat public că proiectul a fost aprobat.

ADVERTISEMENT

Totodată, lucrurile se mișcă destul de repede astfel că întreaga documentație a ajuns la Compania Națională de Investiții. De altfel aceasta este și cea care se va ocupa de construcția noii arena, care va costa 100.000.000 de euro.

”Am transmis hotărârea la CNI, nu-i interesează pe ei că n-a fost unanimitate. Hotărârea s-a dat, s-a aprobat. CNI a primit pe 10 octombrie proiectul final de la constructor, îl aprobă, e o formalitate, se semnează. Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare.

ADVERTISEMENT

Sunt bani suficienți pentru partea de infrastructură, se va lucra masiv anul viitor. Guvernul s-a angajat prin hotărâre, e ordonanță de urgență, în care a spus clar că la 1 ianuarie 2027 vine cu restul de bani”, a spus Gentea, conform Antena 3 Pitești.

ADVERTISEMENT

Cum va arăta noul stadion din Pitești

? Proiectul este unul cât se poate de important, iar suma care o să fie cheltuită pentru implementarea lui e de asemenea una generoasă.

Stadionul din Pitești va dispune de sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED. Totodată, în același loc va exista și o sală de forță de minimum 500 mp, o sală de recuperare și două saune.

ADVERTISEMENT

Cei care ajung aici o să mai găsească un cabinet medical, muzeu și un magazin de prezentare al formației din Trivale. Astfel, arena va avea într-adevăr dotări de top.

Ce spune primarul din Pitești despre noua arenă

Iar primarul din Pitești consideră proiectul ca fiind unul cât se poate important pentru oraș. Totodată, el se bucură de faptul că s-a rezolvat și problema legată de finanțare, iar lucrările pot începe.

„Este cel mai important proiect, pe partea sportivă și nu numai. Este cea mai mare sumă adusă vreodată pentru un proiect în Pitești! Trebuie să recunoaștem asta. Crede cineva că eu nu mi-am dorit? Cât am tras la început să avem acea cofinanțare de 1,7%, eram bucuros de ce puțini bani puneam noi, din acea sută de milioane.

Acum, situația asta economică a făcut Guvernul să impună acea cofinanțare de 25%. Am respectat această ordonanță, am venit în Consiliu Local, au început discuțiile, de unde avem bani…”, a mai spus Gentea.

Amintim faptul că demolarea vechiului stadion a început în luna iunie 2023. Lucrurile s-au mișcat cât se poate de repede, astfel că întreg procesul a fost finalizat în luna august a aceluiași an.