Se construiește un nou drum de mare viteză în România. Va avea un pod de un 1 km și va face mai usoară legătura cu marile puteri ale Europei

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat procedurile pentru construirea celor 39,7 km din lotul 2 al Drumului Expres Arad – Oradea.

Un n nou drum de mare viteză pentru șoferi

Pentru acest proiect au fost primite opt oferte de la companii din România, Bulgaria, Ucraina și Turcia. Potrivit lui Pistol, acest drum expres va facilita conexiunea dintre România și Ungaria, iar cel mai complex segment al construcției va fi un pod de 1.091 metri lungime.

ADVERTISEMENT

Ofertele care au fost făcute:

1. Asocierea BOG’ART SRL (lider) – TRACE GROUP HOLD PLC – G.P. GROUP JSC (Romania – Bulgaria)

2. Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider) – CONCELEX SRL (Romania)

3. Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL -– (Romania – Ucraina)

4. Asocierea IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. – ROTARY CONSTRUCTUU MENTENANTA SA (Turcia – Romania)

5. Asocierea MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (lider) – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – (Turcia)

6. NUROL INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)

7. Asocierea ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S (lider) – STRACO HOLDING S.R.L. (Turcia – Romania)

8. Asocierea OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. (lider) – INFRAVIS SRL (Turcia – Romania)

(exclusiv TVA), finanțat prin Programul Transporturi (#PT), prevede finalizarea lucrărilor în termen de 24 de luni.

ADVERTISEMENT

Contractul include și:

– construirea unui pod cu o complexitate tehnică ridicată, având o lungime de 1.091 m,

– realizarea unui drum de legătură cu Ungaria, de 10 km lungime,

– amenajarea unui punct de trecere a frontierei (PTF).

Cum se vor desfășura lucrările

Drumul Expres Arad – Oradea începe din sud-estul municipiului Oradea, de la drumul de legătură dintre Centura Oradea și A3, și se finalizează la intersecția cu Varianta de Ocolire Arad, conectându-se cu DN7.

ADVERTISEMENT

Drumul Expres Arad – Oradea va avea o lungime totală de 120,47 km și este împărțit în trei loturi:

– Lotul 1, cu o lungime de 33,7 km, plus un drum de legătură cu DN79 (Salonta), de 5,3 km,

– Lotul 2, cu 39,7 km, plus un drum de legătură până la granița cu Ungaria, de 10 km,

– Lotul 3, cu 47,07 km, plus un drum de legătură cu zona industrială AradVest, de 2,9 km.

Recent s-a inaugurat încă un lot din A0

Încă 10 kilometri din sectorul sudic al autostrăzii A0 au fost deschiși pentru trafic. Astfel, conducătorii auto pot acum să se deplaseze din zonele limitrofe ale Bucureștiului și din cartierele periferice direct până la Constanța, a confirmat premierul Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

Traficul între intersecția cu DN6 (București-Alexandria) și Constanța se va desfășura exclusiv pe autostradă, pe o distanță de 236 de kilometri, după inaugurarea celor 10 kilometri finali din Lotul 1 al A0 Sud, deschisă miercuri.

Primii 7 kilometri din lotul 1 Glina – Vidra (16,93 km) pe A0 Sud au fost puși în circulație în aprilie. Valoarea totală a lucrărilor pentru lotul 1 s-a ridicat la 830,68 milioane de lei, fără TVA. Lucrările au fost realizate de antreprenorul turc Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş, care a început execuția pe 3 octombrie 2019.