Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene

Un nou stadion se construiește în România. Lucrările urmează să fie finalizate anul viitor și au tot fost amânate. Odată ce va fi gata însă, noua arena va putea să găzduiască peste 5.000 de persoane.

Locul din România unde se construiește un nou stadion

Planurile sunt unele destul de vechi. De vină ar fi fost în mare parte însă pandemia de coronavirus. Astfel, lucrările au ajuns să fie sistate perioada 2020 – 2021.

Drept urmare, deși noul stadion care se construiește în România trebuia să fie gata în vara anului 2023, lucrurile au cam întârziat. Iată însă că în prezent situația este una mai optimistă.

Lucrările pentru noul stadion urmează să fie finalizate în anul 2026. Unde va fi amplasată arena? În Alexandria și aici ar putea fi organizate meciuri de primă divizie și preliminarii de cupe europene.

De noul stadion care se construiește în România urmează să beneficieze CSM Alexandria, formația din Liga 3. Arena va costa 10 milioane de euro și va avea 5.500 de locuri. Deși stadionul nu va fi prea mare, capacitatea lui va fi suficientă.

În ce stadiu au ajuns lucrările

În ce stadiu sunt în prezent lucrările? Deși s-a întârziat mult cu finalizarea arenei, cele mai importante detalii au fost deja puse la punct. Astfel, gazonul a fost aranja în vară, iar scaunele celor două tribune au fost montate și ele în mare parte.

Și o parte din pistă a fost de asemenea aranjată. Astfel, la prima vedere s-ar părea că stadionul din Alexandria este aproape gata. Iar asta a confirmat și președintele CSM Alexandria în urmă cu câteva luni.

Tot atunci, el spera ca arena să fie funcțională în toamna acestui an. Din păcate însă, va mai dura ceva până la inaugurare. „Stadionul este în proporție de 90 la sută finalizat… 80 la sută! Sperăm că prin septembrie, octombrie vom putea juca acolo, pentru că nu se aduc rulouri de gazon, se însămânțează”, spunea Bogdan Ciobanu, președintele CSM Alexandria, în mai.

Când trebuia să fie gata stadionul, de fapt

După cum spuneam anterior, noul stadion care se construiește în România trebuia să fie gata în 2023. Iată însă că lucrările au întârziat cu aproape trei ani, din cauza anumitor factori.

Tocmai din anul 2019, CNI anunța că a semnat contractul pentru modernizarea Complexului Sportiv Alexandria. În ciuda acestui lucru însă, lucrările au început de abia în 2021, iar ulterior au fost îngreunate.

Drept rezultat, Alexandria a fost nevoită să joace în mai multe locuri în sezonul trecut. Echipa a ajuns la Buzescu, Clinceni, dar și Bradu. Din fericire însă, de anul viitor, echipa se va putea bucura din plin .