Se construiește un nou stadion în România. Planul echipei conduse de fostul jucător al FCSB

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După ce a promovat la finalul stagiunii precedente, formația Cetatea Suceava se pregătește de startul noului sezon din Liga 2. Odată cu cooptarea fostului internațional Dorin Goian în structura de conducere a clubului, a fost demarat și proiectul de construire a unui nou stadion.

Încă un stadion nou în România

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că la acest moment se caută o locație în zona metropolitană a orașului pentru , care va fi una multifuncțională.

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”Am susținut CSM Cetatea 1932 Suceava încă din primul an de mandat și rămânem alături de această echipă, dar și de sucevenii care își doresc să vadă din nou fotbal de calitate pe Areni. Sau pe noul stadion pe care îl vom construi până la urmă.

Căutăm acum un alt amplasament în zona metropolitană a Sucevei pentru a demara proiectul unui stadion modern al județului, pe care să putem organiza nu doar meciuri de fotbal și alte manifestări sportive, ci și evenimente culturale cu mii de spectatori. Voi reveni în curând cu vești bune pe acest subiect”, a scris politicianul, pe contul de Facebook.

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Bani de la Consiliul Județean pentru echipa de fotbal

Mai mult, președintele Consiliului Județean Suceava a precizat că a semnat un contract de sponsorizare cu echipa nou promovată în Liga 2, urmând ca în conturile clubului să intre 2.000.000 de lei.

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”Sprijinim echipa de fotbal a Sucevei cu 2.000.000 de lei pentru participarea în Liga 2. Am semnat recent contractul de finanțare pentru Asociația Club Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava și am discutat cu președintele asociației, antreprenorul Marius Neagu, despre planurile ambițioase pe care le are pentru fotbalul sucevean.

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Mă bucur că unul dintre primii pași este numirea lui Dorin Goian în funcția de președinte onorific al clubului. Am toată încrederea că experiența, notorietatea și caracterul lui Dorin vor ajuta clubul sucevean să crească”, a mai notat Gheorghe Șoldan.

Primarul a dat înapoi în privința noului stadion

În schimb, primarul Vasile Rîmbu, care în campania electorală a promis construirea unui stadion nou cu o capacitate de 15.000 locuri și nocturnă, a părut că nu mai este atât de dornic să ducă la bun sfârșit acest obiectiv.

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Edilul a explicat că administrația locală va finanța reabilitarea actualului stadion. Așadar, până la apariția unei arene moderne, echipa Cetatea Suceava va evolua în continuare pe stadionul Areni, cu o capacitate de 12.500 de locuri, dar care are o vechime de 63 ani.

Antrenată de Petre Grigoraș, formație . Partida este programată să se desfășoare sâmbătă, 1 iulie, de la ora 11:00.