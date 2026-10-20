Se cutremură Arena Națională? Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de FCSB – Rapid

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Aflate în posturi diferite, una abia intrată în zona play-off, iar alta la 2 puncte de lider, FCSB și Rapid se întâlnesc sâmbătă, 24 octombrie, pe Arena Națională, într-un derby în care orice rezultat este posibil. Meciul din weekend trezește un interes mare în rândul fanilor. Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de partide formațiilor pregătite de Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și Daniel Pancu (49 de ani).

Va fi spectacol de zile mari pe Arena Națională, în FCSB – Rapid. Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de derby

Cel mai așteptat meci al toamnei de până acum din SuperLiga este programat sâmbătă, de la ora 21:00, pe Arena Națională din Capitală. FCSB, o echipă care încearcă să revină în topul clasamentului, de două etape având un nou antrenor în persoana lui Laurențiu Reghecampf, primește replica rivalei tradiționale Rapid. Cu Daniel Pancu la timonă, giuleștenii par mai pregătiți ca niciodată să se lupte pentru titlu sau cel puțin pentru o cupă europeană.

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. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord FCSB, a dezvăluit că, până marți, 20 octombrie, adică cu 4 zile până la meci, deja se vânduseră 15.000 de bilete. „(n.r. Se umple stadionul. Avem peste 40.000 de oameni?) Până astăzi (n.r. marți, 20 octombrie), când vorbim, am înțeles că sunt peste 15.000 de bilete vândute. (n.r. Înseamnă că o să fie probabil minimum 30.000 de oameni la meci).

Atât FCSB, cât și Rapid, au avut asistențe modeste la ultimele meciuri pe care le-au jucat în fața propriilor fani. Debutul lui Reghecampf pe banca roș-albaștrilor din urmă cu 10 zile a adus la Arena Națională puțin peste 10.000 de fani, la victoria cu Oțelul, scor 1-0. Dincolo, în weekendul trecut, Rapid nu a reușit să umple Giuleștiul. Puțin peste 7.000 de fani au asistat la victoria, scor 2-0, cu nou-promovata Corvinul Hunedoara.

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Mihai Stoica anticipează un record de spectatori la FCSB – Rapid, pentru ediția 2026 – 2027 din SuperLiga

Extrem de optimist în privința unei asistențe numeroase pe Arena Națională, la FCSB – Rapid, este și managerul roș-albaștrilor. În emisiunea „MM la FANATIK”, Mihai Stoica (61 de ani) este convins că recordul de fani de la un meci din acest sezon, peste 27.000, de la U Craiova – FCSB (5-0, de pe 19 septembrie, etapa a 10-a) va fi doborât sâmbătă. MM nu vede un număr uriaș, de 40.000 de fani, însă este optimist că peste 30.000 de suporteri se pot aduna la derby.

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„Estimez o asistență record pentru ediția aceasta de campionat. Recordul din acest moment, un meci al Craiovei, cred că îl vom depăși. (n.r. Vor fi peste 40.000?) Nu, în niciun caz, dar cred că peste 27 – 28 de mii (cât a avut Craiova) pot fi. Pot fi peste 30.000. Nu știu exact dacă cei de la Rapid pot umple peluza, dar cred că da. Dacă Rapid va aduce 7.000 – 8.000 de fani, cred că sărim de 30.000 de fani la acest meci”, afirmă Meme.

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27.696 de fani au asistat la U Craiova – FCSB, 5-0, în etapa a 10-a de SuperLiga

Factorii care atrag din nou fanii FCSB la stadion. Dezvăluirile lui Gigi Mustață

pe banca celor de la FCSB, echipa patronată de Gigi Becali era într-o criză acută de formă. Fosta campioană, antrenată anterior de Marius Baciu (51 de ani) era fără victorie în campionat de pe 17 august. Fără să strălucească, roș-albaștrii au scos 6 puncte din 6 posibile cu noul tehnician pe bancă. E vorba de victoriile la limită cu Oțelul (1-0) și FC Voluntari (2-1).

Același Gigi Mustață a spus, tot la FANATIK SUPERLIGA, motivele care îi fac pe fani să se apropie și mai mult de echipa lor de suflet și, implicit, să revină pe stadion. A contat mult atitudinea pe care elevii lui Reghe au arătat-o cu Oțelul și cu Voluntari. „A contat mult această victorie de aseară (n.r. 2-1 cu FC Voluntari) și atitudinea jucătorilor. Se vede clar prin condiția fizică, prin toate aceste aspecte. Eu sper că la meciul cu Rapid vor juca cu o altă ambiție. O spun foarte clar că acolo (n.r. la un derby cu Rapid) există o ambiție extraordinară și pentru suporteri”.

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